الجيزة تطرح 4371 مدفن بالكيلو 47 طريق الفيوم بنظام حق الانتفاع

كتب على عبد الرحمن

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام الجهاز التنفيذى لمشروع الجبانات لعام 2021 عن طرح 4371 مدفن جاهز بمساحة 21.66، بالكيلو 47 طريق الفيوم بنظام حق الانتفاع، وذلك للمقيمين إقامة دائمة بأحياء مدينة الجيزة والقرى التى لا يوجد بها مدافن بمحافظة الجيزة.

وتنوه محافظة الجيزة، أنه تم تحديد فتح باب التقدم وسحب كراسات الشروط بداية من يوم الأحد المقبل وحتي يوم السبت الموافق 12 يوينو المقبل.

وأشارت المحافظة إلى أنه سيتم بدء تلقى استمارة الحجز مع المستندات الواردة بكراسة الشروط لمدة شهر فى الفترة من 27 يوينو المقبل، وتنتهي 26 يوليو المقبل، لافتة إلى أنه على من يرغب فى الحصول علي كراسة الشروط وذلك من خلال الحضور لمقر الجهاز التنفيذي لمشروع الجبانات بالعنوان الكائن بسوق الجملة - بجوار مدينة الانتاج الإعلامي وذلك مقابل مبلغ "مائة جنيه" بأصل بطاقة الرقم القومى، ولابد أن تكون سارية بالإضافة إلي صورة ضوئية واضحة، مع العلم بأنه لن يلتفت لأية طلبات تقدم بعد المواعيد المحددة.