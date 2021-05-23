غلق مركز للدروس الخصوصية وضبط شيش بمقاهى كفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

تابع اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ، أعمال لجان المرور بمجالس المدن والمراكز بنطاق المحافظة للتأكد من التزام المحلات بقرار الغلق، إضافة للحملات الليلية لرفع المخلفات ، بالتعاون بين مجالس المدن والمراكز الشرطية ، في ظل التنسيق والتعاون بين محافظ كفر الشيخ واللواء خالد العزب مدير أمن كفر الشيخ.

وتلقى اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، تقريراً من رؤساء مدن ومراكز المحافظة عما أسفرت عنه حملات غلق المحال مساء السبت لليوم السابع عشر على التوالي، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء، وتمكنت الحملات من تحرير 38 محضراً متنوعاً، للمخالفين بمدن وقرى المحافظة، منها تحرير 3 محاضر للمخالفين من أصحاب المحال بشرق وغرب العاصمة، و13 محضراً للمخالفين بدسوق و7 محاضر لعدم ارتداء الكمامات وضبط31 شيشة ، وغلق مقهى وتحرير 3 محاضر للمخالفين من أصحاب المحال بمدينة فوه.