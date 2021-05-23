الفول السوداني اختيار صحى لمرضى السكرى.. تعرف على فوائده

كتبت هند عادل

يحتاج مرضى السكر إلى تناول الأطعمة التي يمكن أن تساعد في التحكم في مستويات السكر في الدم وتوفر الكثير من الألياف والبروتينات والفيتامينات والمعادن و هي خيارات جيدة للوجبات الخفيفة، وتحظى زبدة الفول السوداني بانتشارًا شائعًا فى جميع دول العالم يستخدمها الناس في العديد من الوجبات والوجبات الخفيفة، ويُضاف الفول السوداني بأشكال مختلفة إلى العديد من الأطباق نظرا لأنه لا يحتوي على الكوليسترول وهو خيار مغذي غني بالبروتينات والدهون الصحية.

ووفقًا لتقرير لموقع time now news يحتوي الفول السوداني بشكل طبيعي على البروتين والدهون والألياف يحتوي هذا النوع الفعال من حيث التكلفة من المكسرات أيضًا على نوع من الدهون يعرف باسم الدهون غير المشبعة ، والتي يعتبرها خبراء الصحة عمومًا جزءًا مهمًا من نظام غذائي متوازن باعتدال.

زبدة الفول السوداني تحتوى على نوعين من الدهون غير المشبعة:

الدهون الأحادية غير المشبعة: وفقًا لجمعية السكري الأمريكية ، قد تقلل الدهون الأحادية غير المشبعة من مستويات كولسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) (يزيد ارتفاع الكوليسترول الضار من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية).

الدهون المتعددة غير المشبعة: قد تساعد هذه الدهون أيضًا في تقليل مستويات الكوليسترول الضار في جسم الشخص، بالإضافة إلى ذلك، لا تحتوي زبدة الفول السوداني نفسها على أي كوليسترول.

يعد تناول الوجبات الخفيفة الاستراتيجية بين الوجبات أحد أفضل الطرق لتعزيز إدارة الشهية وتحسين المدخول الغذائي اليومي وإدارة مستويات الطاقة ، والتي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمستويات السكر في الدم يمكن أن يساعد إقران بعض الأطعمة والعناصر الغذائية في استقرار نسبة السكر في الدم ، مما يؤدي إلى استقرار مستويات الطاقة.

أظهرت الأبحاث مؤخرًا أن استهلاك الفول السوداني وزبدة الفول السوداني يساعد على استقرار نسبة السكر في الدم وبالتالي يمنع ظهور مرض السكري من النوع 2 لمن يعانون من مقدمات السكري.

الدراسات التي تدعم فوائد الفول السوداني:

وجدت دراسة نُشرت في عام 2018 في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية أن النساء اللواتي تناولن زبدة الفول السوداني خمس مرات في الأسبوع قللن من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 بنسبة 21 %

في عام 2019 ، نشرت مجلة American Nutrition بحثًا أظهر كيف أن إدراج زبدة الفول السوداني مع وجبة تحتوي على نسبة عالية من السكر في الدم قد أثر على مستويات السكر في الدم بوتيرة أبطأ.

يحتوي الفول السوداني على بروتين أكثر لكل وجبة أكثر من نصف كوب من الحمص عند تناول وجبة أو وجبة خفيفة غنية بالكربوهيدرات أو مع قدرة عالية على رفع نسبة السكر في الدم ، فإن تناول الأطعمة الغنية بالبروتين أو الدهون غير المشبعة في الوقت نفسه يضيف التوازن إلى نسبة السكر في الدم يحتوي الفول السوداني أيضًا على 19 من المغذيات الدقيقة ، بما في ذلك النياسين وفيتامين E والمنجنيز ، والتي تعمل كمضادات للأكسدة وتسهم في الصحة العامة.

يحتوي الفول السوداني أيضًا على مضادات الأكسدة التي تسمى ريسفيراترول يمكن لمضادات الأكسدة هذه أن تفتح الأوعية الدموية وتحسن تدفق الدم.