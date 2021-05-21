اليوم السابع
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الجمعة، 21 مايو 2021 02:52 م
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أخطاء يرتكبها مريض السكر تفقده السيطرة على مستوياته.. إنفوجراف

الجمعة، 21 مايو 2021 02:25 م
أخطاء يرتكبها مريض السكر تفقده السيطرة على مستوياته.. إنفوجراف أخطاء يرتكبها مريض السكر تفقده السيطرة على مستوياته
هند عادل

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يقع ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم ضحية لمرض السكري كل عام، النوعان الشائعان من مرض السكري هما النوع 1 والنوع 2 من مرض السكري يمكن التحكم في مرض السكري بخطوات دقيقة ومناسبة، فإلى جانب التدابير الطبية التي يمكن اتخاذها لإدارة المرض، يمكن أن يكون أسلوب الحياة الصحي واستهلاك نظام غذائي متوازن فعالين للغاية أيضًا.
 
غالبًا ما يميل الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري إلى اتباع نظام غذائي محسوب ومُدار بعناية ومع ذلك، على الرغم من جهودهم المستمرة، قد يواجهون نتائج غير مرضية قد يكون عدم جدوى النتائج نتيجة لعوامل مختلفة تؤثر على صحة جسم الإنسان قد يؤدي عدم مراعاة هذه العوامل إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم غير الصحية في الجسم، وفقا لتقرير لموقع time now news.
 
أخطاء يرتكبها مريض السكر تفقده السيطرة على مستوياته
أخطاء يرتكبها مريض السكر تفقده السيطرة على مستوياته

 


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