7 معلومات عن مجمع خدمات الإجرائية المتكاملة هدية حياة كريمة لقرى مصر.. تعرف عليه

كتب على عبد الرحمن

يعمل برنامج تطوير الريف المصرى ضمن المرحلة الجديدة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة ، الذى يشمل 51 مركز إدارى تضم نحو 1400 قرية، على رفع مستوى جميع الخدمات المقدمة فى القرى للارتقاء بها، ومن بين أعمال البرنامج فكرة مجمعات الخدمات الحكومية والتي تتلخص فى إنشاء مبنى مجمع فى كل وحدة محلية قروية يقدم الخدمات الحكومية لأبناء القرى والنجوع التابعة للوحدة المحلية.

"اليوم السابع يقدم أبرز معلومات عن مجمع خدمات الإجرائية المتكاملة الذى يعد هدية مبادرة حياة كريمة لقرى مصر كما يلى:

1. ستنهى هذه المجمعات معاناة سكان القرى فى الحصول على الخدمات

2. تفتح الباب أمام استفادتهم من جهود الدولة فى ملف التحول الرقمى والوصول للخدمة فى سهولة ويسر

3. تبلغ المساحة الإنشائية والفراغات العامة حول المبنى حوالى 700 متر

4. يضم كل مجمع مقر للوحدة المحلية القروية والمجلس المحلى ومكتب التموين والشهر العقارى والسجل المدنى ومكتب بريد ووحدة تضامن اجتماعى.

5. كما تضم مركز تكنولوجى مصغر يعمل كمكتب أمامى لكافة هذه الجهات .

6. تصميم مبانى مجمعات الخدمات الاجرائية يراعى الطبيعة العمرانية فى الريف المصرى والبعد الثقافي

7. يراعى بعد الإتاحة وإمكانية الوصول لهذه الخدمات للفئات الخاصة كذوى الهمم والنساء وكبار السن.

8. من المقرر إنشاء نحو 320 مبنى خلال المرحلة الأولى

9. تم حصر المبانى الخدمية الاجرائية القائمة على مستوى القرى الأم والقرى التوابع.

10. تبين وجود 1441 مبنى قائم للجهات التى تتولى تقديم الخدمات الإجرائية .