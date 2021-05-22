5 أطعمة للإفطار لصحة الجهاز الهضمى.. أهمها الخيار والتفاح والموز

كتبت ميرفت رشاد

قد يكون الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي مهمة شاقة، وهناك عدد من العوامل التي تؤثر على الهضم مثل النظام الغذائي واللياقة البدنية ودورة النوم والصحة العامة والرفاهية، وغالبًا ما نميل إلى اعتماد أنظمة غذائية فاخرة وممارسة نصائح مختلفة في سعينا للحفاظ على معدتنا وأمعائنا في حالة جيدة، ومع ذلك ، كل هذا غير ضروري حيث توجد بعض الأطعمة البسيطة التي يمكن دمجها في نظامنا الغذائي لضمان صحة الجهاز الهضمي.

ووفقا لما نشره موقع " NDTV Food " يمكن تحسين عملية الهضم لديك بهذه الأطعمة التي يمكنك تناولها على الإفطار فهى تساعد في عملية الهضم وتخفيف مشاكل المعدة.





تناول هذه الفاكهة والأطعمة اللذيذة

1. البابايا

الوجبة الأولى في اليوم هي الأهم ، والبابايا هي الغذاء المثالي لبدء يومك من أجل أمعاء صحية، يمكن أن يساعد بدء صباحك بالبابايا على تعزيز وظيفة الجهاز الهضمي على مدار اليوم ، وذلك بسبب وجود إنزيم في الجهاز الهضمي يسمى باباين، كما تتميز بمذاقها الحلو ولونها الرائع وتعد غنية بالعناصر الغذائية الهامة ولها الكثير من الفوائد الصحية.

2. التفاح

التفاح غني بفيتامين A و C ويحتوي أيضًا على عدد من المعادن والبوتاسيوم ، يساعد في معالجة مشكلة الإمساك ويحافظ أيضًا على صحة الجهاز الهضمي بفضل كونه غنيًا بالألياف.

3. الخيار

يحتوي الخيار على إنزيم يسمى Erepsin الذي يساعد في الهضم السليم، تتعدد الآثار المعجزة لهذا الطعام البسيط مثل توفير الراحة من حموضة المعدة والتهاب المعدة والقرحة الهضمية، كما يساهم بشكل كبير فى ترطيب الجسم ومنع الإصابة بالجفاف، وذلك بسبب احتوائه على نسبة عالية من الماء بالإضافة إلى المعادن المهمة التى يتضمنها.

4. الموز

فوائد الموز للهضم معروفة ، بسبب محتواها العالي من الألياف ، وهو أمر مهم أيضًا لحركة الأمعاء الجيدة، موزة واحدة هي إضافة مرضية ومشبعة لوجبة الإفطار، فهو يحتوى على مجموعة من الفيتامينات والمعادن التى يحتاجها الجسم مثل فيتامين ب6 حيث تحتوى الموز على حوالى 20 % من الحاجة اليومية لهذا الفيتامين والذى يساعد على إنتاج الأنسولين والهيموجلوبين والأحماض الأمينية الهامة لإنشاء خلايا صحية.

5. العسل والليمون

العسل والليمون المعروف أن مع الماء الدافئ يحسنان الهضم والمناعة، يمكن أن يساعد تناوله في الصباح الباكر على معدة فارغة في تعزيز عملية التمثيل الغذائي لديك ومساعدتك في رحلتك نحو فقدان الوزن.