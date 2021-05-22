40 خدمة يقدمها الموقع الإلكترونى لمواطني المدن العمرانية الجديدة

كتبت أسماء أمين

أطلقت وزارتا التخطيط والتنمية الاقتصادية، و الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقع الإلكترونى لخدمات مواطني المدن العمرانية الجديدة، والذي يهدف إلى النهوض بمستوى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بتلك المدن، وذلك فى إطار توجه الدولة لتطوير الخدمات الحكومية، وسعى الحكومة لرفع مستوى كفاءة المؤسسات والمنظومة الإدارية بها، وتقديم خدمات عالية الجودة باستخدام الآليات التكنولوجية الحديثة، وتحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة أبرزها الحد من الفساد، ورفع مستوى شفافية ومحاسبة الهيئات الحكومية، والتوجه نحو تلبية احتياجات المواطنين وزيادة شعورهم بالرضا من خلال المراكز التكنولوجية والمواقع الإلكترونية لتقديم الخدمات.

ويقدم الموقع 40 خدمة كمرحلة أولى تشمل خدمات عقارية وتراخيص مبانى وخدمات تراخيص تشغيل ومرافق وغيرها.

ويتيح الموقع إمكانية الاستعلام عن المستندات والرسوم لجميع الخدمات، كذلك الاستعلام عن الطلبات المقدمة والمخالفات والمديونيات وسدادها إلكترونيًا، مع إمكانية رفع المستندات المطلوبة مما يساهم فى التقليل من أعباء وروتين التعامل الورقى.

وتم اتاحة الموقع من خلال الإنترنت بهدف تسهيل الحصول على الخدمات وتوفير الوقت والجهد من خلال تقديم الخدمات إلكترونيًا،بالاضافة الى الدفع الإلكترونى من خلال الموقع ومنافذ فورى المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

ويقدم المركز التكنولوجي بجهاز كل مدينة ما يقرب من 100 خدمة للمواطنين، منها خدمات عقارية مثل طلب استلام قطعة أرض/ وحدة، طلب تنازل أو نقل ملكية، طلب استخراج عقد ابتدائي/ نهائي، طلب صورة من مستند، بالإضافة إلى خدمات تراخيص المبانى مثل طلب بيان صلاحية موقع، طلب ترخيص أعمال بناء، طلب خطاب للتأمينات، طلب إخطار البدء في تنفيذ أعمال، فضلًا عن خدمات توصيل المرافق كهرباء، مياه، غاز، وغير ذلك من خدمات.

ويتيح النظام مؤشرات أداء لمتابعة معدلات إنجاز الخدمات ومؤشر المتحصلات المالية ومؤشرات أخرى تشمل معدلات التخطيط العمراني، التخصيص، تسليم الوحدات والأراضي، تراخيص البناء وتراخيص المحلات وغيرها.