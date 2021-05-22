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اعرف معدلات البطالة على مدار 4 سنوات وخفضها إلى 7.3%.. بالأرقام

السبت، 22 مايو 2021 07:30 ص
اعرف معدلات البطالة على مدار 4 سنوات وخفضها إلى 7.3%.. بالأرقام الجلسة العامة بمجلس النواب - أرشيفية
كتب عبد اللطيف صبح

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تستهدف خطة التنمية المستدامة خفض معدلات البطالة خلال السنة المالية 2021/2022 إلى نحو 7.3%، لتسجل تراجعا نسبته 0.2% عن معدلات البطالة المتوقعة بالسنة المالية الجارية 2020/2021 والبالغة نحو 7.5%.

ونستعرض فيما يلى تطور معدلات البطال على مدار 4 أعوام منذ 18/2019 وحتى 21/2022:

- بلغ معدل البطالة الفعلى خلال السنة المالية 18/2019 نحو 7.5%.

- قفز معدل البطالة خلال السنة المالية 19/2020 إلى نحو 9.6%.

- سجلت معدلات التضخم تراجعا ملحوظا في 20/2021 ومن المتوقع أن يُسجل 7.5%.

- بلغ معدل البطالة الفعلى خلال الربع الرابع من عام 2020 نحو 7.2%.

- قدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية معدل البطالة المتوقع خلال العام المالى 21/2022 نحو 7.3%.


معدل البطالة

فرص عمل

انخفاض معدل البطالة

مجلس النواب

الموازنة العامة

اليوم السابع بلس

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