234.9 مليون جنيه إيرادات السكك الحديد في فبراير الماضى

كتب: مدحت عادل

ارتفعت إيرادات السكك الحديدية بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغت قيمة الإيرادات نحو 234.9 مليون جنيه في شهر فبراير الماضي، بينما كانت 206.6 مليون جنيه في شهر فبراير عام 2020، بزيادة بلغت 28.3 مليون جنيه، وسجلت إيرادات شهر يناير الماضي نحو 247 مليون جنيه، مقابل 226.1 مليون جنيه في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 20.9 مليون جنيه.

وتشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، إلى أن كمية البضائع المنقولة في شهر فبراير الماضي ارتفعت وبلغت 433 ألف طن، بينما كانت 416.5 ألف طن في نفس الشهر عام 2020، بزيادة طفيفة بلغت 16.6 ألف طن.

وتشهد منظومة السكك الحديدية في مصر تطورا غير مسبوق، حيث أنفقت مصر على مشروعات تطوير السكك الحديدية خلال الـــ6 سنوات الماضية نحو 40 مليار جنيه، بالإضافة إلى مشروعات يجري تنفيذها بتكلفة تصل إلى 86 مليار جنيه ومخطط البدء في تنفيذ مشروعات أخري بتكلفة 55 مليار جنيه.

وتتبنى هيئة السكك الحديدية، خطة طموحة من أجل تحديث البنية الأساسية، ومن بينها مشروعات تطوير نظم الإشارات على خطوط شبكة السكك الحديدية: (خط القاهرة – الإسكندرية بطول 208 كيلومتر وخط بنها – الزقازيق – الإسماعيلية – بورسعيد والوصلة من الزقازيق حتى أبو كبير بطول 214 كيلومتر وخط بني سويف – أسيوط بطول 250 كيلومتر وخط أسيوط – نجع حمادي بطول 181 كيلومتر وخط نجع حمادي – الأقصر بطول 118 كيلومتر)، بطول إجمالي 971 كيلومتر بتكلفة اجمالية 9,4 مليار جنيه.