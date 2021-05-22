اليوم السابع
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وزير الزراعة أثناء عرض مشروع الإنتاج الحيوانى والزرعى: سعيد بمسمى محافظة بورسعيد زراعية

السبت، 22 مايو 2021 10:58 ص
وزير الزراعة أثناء عرض مشروع الإنتاج الحيوانى والزرعى: سعيد بمسمى محافظة بورسعيد زراعية محافظ بورسعيد يستعرض مشروعات الإنتاج الحيوانى والزراعى والسمكى
بورسعيد - محمد عزام

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شهد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عرضًا، اليوم السبت، عن مشروعات الإنتاج الحيوانى والزراعى والسمكى على أرض بورسعيد. 

كما أعرب السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن سعادته بمسمى "بورسعيد محافظة زراعية".

وأشار الوزير، خلال زيارته لمحافظة بورسعيد لتفقد عدد من المشروعات، إلى أن بورسعيد كانت معروفة كمنطقة حرة فقط، لذلك نشكر الدولة على التطور الزراعى الذى شهدته المحافظة، كون أن الزراعة تحقق الأمن الغذائى والأمن القومي. 

واستقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وزير الزراعة، فور وصوله لديوان عام المحافظة، وعقدا لقاء بينهما بحضور المهندس كامل تويج، مدير عام مديرية الزراعة ببورسعيد، تضمن عرضًا عن مشروعات الإنتاج الحيوانى والزراعى والسمكى ببورسعيد، يعقبه تفقد عدد من المشروعات.


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