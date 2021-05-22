وزير الخارجية الفلسطيني يزور بغداد حاملا رسالة إلى القيادة العراقية

وكالات

أعلن سفير دولة فلسطين في العراق أحمد عقل، أن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، سيبدأ غدا الأحد، زيارة لبغداد حاملا رسالة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى نظيره العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

ونسبت صحيفة "الصباح" العراقية الصادرة اليوم السبت، إلى سفير دولة فلسطين في العراق قوله إن المالكي سيبدأ غدا الأحد زيارة رسمية إلى بغداد مبعوثا عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يسلم خلالها رسالة إلى صالح والكاظمي.

وأضاف أن "الوزير الفلسطيني سيلتقي الرئاسات العراقية الثلاث وعددا من القيادات السياسية العراقية بهدف تفعيل العمل السياسي العراقي - الفلسطيني وتوقيع اتفاقية التنسيق المشترك لمواجهة استحقاقات المرحلة المقبلة في مواجهة العدوان الإسرائيلي".