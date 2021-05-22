اليوم السابع
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هل يصبح نهر النيل ممرا ملاحيا بعد افتتاح هويس إسنا الشرقى؟

السبت، 22 مايو 2021 09:14 م
هل يصبح نهر النيل ممرا ملاحيا بعد افتتاح هويس إسنا الشرقى؟ الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى
كتبت أسماء نصار

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قال المهندس محمد غانم المتحدث الرسمى باسم وزارة الموارد المائية والرى، أن نهر النيل هو ممر ملاحى قائم بالفعل، مشيرا إلى أن عملية تطوير هويس إسنا الملاحى  تمت بعد إنشاءه بـ 30 عاما .
 
أضاف غانم فى تصريحات خاصة لـ اليوم السابع أن عملية التحديث التى تمت تضمنت تقليل عملية ملء الهويس بدل 22 دقيقة 15 دقيقة، وهو ما سينعكس على سرعة مرور المراكب من الهويس.
 
وأوضح غانم أن هويس إسنا يعتبر من أهم الأهوسة الملاحية، ويقع فى وسط الطريق بين الأقصر وأسوان، وبالتالى جميع المراكب السياحية التى تتحرك فى الاتجاهين تمر من هذا الهويس وعملية التحديث سوف تسرع من المرور وهو ما سينعكس على تنشيط السياحة بشكل أكبر، بالاضافة إلى أنها خطوة ضمن خطة تطوير شاملة لجميع المنشآت المقامة على النيل والترع والمصارف فى حالة احتياج هذه المنشآت للتحديث والتطوير.
 
وأشار غانم إلى أن عملية تطوير هويس إسنا هى جزء من الربط الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، مشيرا إلى أنه مشروع إقليمى ضخم يستهدف إقامة ممر ملاحى يمتد من بحيرة فيكتوريا الى البحر المتوسط والجزء الخاص بمصر نحن بالفعل لدينا ممر ملاحى من اسوان حتى البحر المتوسط و تم اجراء دراسات ما قبل الجدوى فى جميع دول حوض النيل.
 
أضاف غانم أنه سيتم البدء فى الدراسات البيئة قريبا حتى نصل الى تحويل نهر النيل الى ممر ملاحى، لافتا الى انه يوجد العديد من دول حوض النيل حبيسة مثل رواند وبوروندي وأوغندا وجنوب السودان وإثيوبيا، وهذا المشروع يوفر لهم منفذ على البحر وسيكون له عائد اقتصادى واجتماعى.
 

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