مظاهرة فى العاصمة البريطانية لندن تضامنا مع الشعب الفلسطيني

لندن أ ش أ

شارك العديد من الأشخاص فى مظاهرة نُظمت، اليوم السبت فى العاصمة البريطانية لندن؛ تضامنًا مع الشعب الفلسطينى بعد 11 يومًا من القتال مع إسرائيل الذى أسفر عن مقتل مئات الأشخاص.

وذكرت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية، أن المتظاهرين قطعوا الحركة المرورية بالقرب من طريق "فيكتوريا إمبانكمينت" بالمدينة بعد ظهر اليوم، كما نظموا مسيرة متجه إلى منتزه "هايد بارك".

وتعد المظاهرة هى الأكبر ضمن مظاهرات أخرى نُظمت فى العاصمة على الرغم من قواعد (كوفيد-19) التى تحظر مجموعات تضم أكثر من 30 شخصًا بالمناطق الخارجية.