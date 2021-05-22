محافظ كفر الشيخ: توريد 165407 أطنان و693 كيلو قمح للصوامع والشون.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن انتظام عملية توريد محصول القمح لصوامع وشون المحافظة، حيث بلغ إجمالى كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم 2021م حتى صباح اليوم السبت، 165407 أطنان و693 كيلو قمح محلي، مشيراً إلى أنه تم حصاد المساحة المنزرعة بالقمح وتبلغ 232 فدانا، لافتاً إلى أن إجمالى عدد الشون والصوامع المستعدة لاستلام القمح هذا العام 20 شونة وصومعة، ونقاط تجميع.

وأكد محافظ كفر الشيخ، على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، أثناء أعمال الفرز والاستلام وتحديد نوعية الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة من التموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء والبنك الزراعى المصري، وشركات المطاحن والصوامع وممثلين عن الشركات المسوقة وذلك لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.

ووجه محافظ كفر الشيخ، المحاسب عماد حبيب وكيل وزارة التموين ، بمتابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لاستقبال الأقماح من المزارعين، طبقاً لأسعار التوريد وفقاً لدرجة النظافة المحددة، حيث تم تحديد سعر القمح درجة نظافة 22.5 بــ 705 جنيهات مصرى ودرجة 23 بمبلغ 715 جنيه مصرى ودرجة 23.5 بقيمة 752 جنية مصري، لجميع الأصناف المنتجة محلياً على أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط، والتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التى تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد.

كما وجه محافظ كفر الشيخ، بضرورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد والالتزام بصرف كافة مستحقاتهم وتوفير مناخ تنافسى لجذب المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول وتجاوز المستهدف هذا العام، كما وجه بضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع.



اخذ عينات من الاقماح



استمرار توريد الاقماح



توريد الاقماح للصوامع