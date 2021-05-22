محافظ بورسعيد يستقبل وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لمتابعة المشروعات.. صور

بورسعيد - محمد عزام

استقبل اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم السبت ، السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ، بديوان عام محافظة بورسعيد ، وذلك فى إطار زيارته للمحافظة لمتابعة مستجدات مشروعات الإنتاج الحيوانى والزراعى والسمكى بالمحافظة وتفقد عدد من المشروعات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بمحافظة بورسعيد .

ورحب اللواء عادل الغضبان ، بزيارة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ، مثنيا على جهود الوزارة فى دعم القطاع الزراعى ومشروعات الإنتاج الحيوانى والزراعى والسمكى ببورسعيد ، والتى شهدت تطورا كبيرا فى الفترة الأخيرة وحققت معدلات إنتاج عالية .

ومن جانبه ، أشاد وزير الزراعة بالتنمية التى حققتها محافظة بورسعيد فى مجال الزراعة ومشروعات الإنتاج الحيوانى والنباتى ، والطفرة فى مشروعات الإنتاج السمكى خاصة بعد افتتاح السيد الرئيس لمشروع المزارع السمكية ببورسعيد مؤخرا ، مؤكدا أن بورسعيد حققت تنمية فى كافة القطاعات بالتوازى تماشيا مع أهداف الدولة المصرية .

يذكر أن زيارة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ببورسعيد تتضمن عقد اجتماع مع محافظ بورسعيد يتم خلاله استعراض تطورات مشروعات الإنتاج الحيوانى والزراعى والسمكى ، يعقبه تفقد محافظ بورسعيد ووزير الزراعة لمشروعات الوزارة بالمحافظة وهى " محطة تسمين الماشية والمجزر الآلى ، و إحدى مزارع إنتاج الألبان بالقابوطى الجديد ، ومزرعة سمكية متعددة التغذية بمنطقة الرسوة " ، وتفقد المعمل المركزى لعلاج أمراض الاسماك البحرية ومفرخ أسماك اللوت وموسى و تفقد مصنع أعلاف بالمنطقة الصناعية .



المحافظ والوزير



محافظ بورسعيد ووزير الزراعه بالديوان العام