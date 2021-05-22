اليوم السابع
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محافظ بورسعيد يستقبل وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لمتابعة المشروعات.. صور

السبت، 22 مايو 2021 10:15 ص
محافظ بورسعيد يستقبل وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لمتابعة المشروعات.. صور محافظ بورسعيد ووزير الزراعة
بورسعيد - محمد عزام

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استقبل اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم السبت ، السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ، بديوان عام محافظة بورسعيد ، وذلك فى إطار زيارته للمحافظة لمتابعة مستجدات مشروعات الإنتاج الحيوانى والزراعى والسمكى بالمحافظة وتفقد عدد من المشروعات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بمحافظة بورسعيد .

ورحب اللواء عادل الغضبان ، بزيارة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ، مثنيا على جهود الوزارة فى دعم القطاع الزراعى ومشروعات الإنتاج الحيوانى والزراعى والسمكى ببورسعيد ، والتى شهدت تطورا كبيرا فى الفترة الأخيرة وحققت معدلات إنتاج عالية .

ومن جانبه ، أشاد وزير الزراعة بالتنمية التى حققتها محافظة بورسعيد فى مجال الزراعة ومشروعات الإنتاج الحيوانى والنباتى ، والطفرة فى مشروعات الإنتاج السمكى خاصة بعد افتتاح السيد الرئيس لمشروع المزارع السمكية ببورسعيد مؤخرا ، مؤكدا أن بورسعيد حققت تنمية فى كافة القطاعات بالتوازى تماشيا مع أهداف الدولة المصرية .

يذكر أن زيارة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ببورسعيد تتضمن عقد اجتماع مع محافظ بورسعيد يتم خلاله استعراض تطورات مشروعات الإنتاج الحيوانى والزراعى والسمكى ، يعقبه تفقد محافظ بورسعيد ووزير الزراعة لمشروعات الوزارة بالمحافظة وهى " محطة تسمين الماشية والمجزر الآلى ، و إحدى مزارع إنتاج الألبان بالقابوطى الجديد ، ومزرعة سمكية متعددة التغذية بمنطقة الرسوة " ، وتفقد المعمل المركزى لعلاج أمراض الاسماك البحرية ومفرخ أسماك اللوت وموسى و تفقد مصنع أعلاف بالمنطقة الصناعية .

المحافظ والوزير
المحافظ والوزير

 

محافظ بورسعيد ووزير الزراعه بالديوان العام
محافظ بورسعيد ووزير الزراعه بالديوان العام

 

محافظ بورسعيد ووزير الزراعه
محافظ بورسعيد ووزير الزراعه

 


بورسعيد

محافظ بورسعيد

وزير الزراعة

مشروعات الانتاج السمكى ببورسعيد

ديوان عام محافظة بورسعيد

مشروعات الانتاج الحيوانى ببورسعيد

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