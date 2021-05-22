ما هى عدوى الفطريات السوداء المرتبطة بفيروس كورونا وأعراضها؟

كتبت فاطمة خليل

عدوى الفطريات السوداء من المضاعفات التي انتشرت مؤخرا بعد الإصابة بكورونا، وقد أعلنت ولاية راجاستان بالهند وعدة ولايات أخرى عددًا من الحالات، معظمها مرتبط بمضاعفات فيروس كورونا، ورغم أن العدوى الفطرية ليست نادرة أو جديدة، لكن يبدو أن العدوى أكثر تأثيرًا بالنسبة لأولئك الذين يعانون من أعراض كورونا الشديدة، في هذا التقرير نتعرف على كل الأعراض المرتبطة بعدوى الفطريات السوداء وعلاقتها بكورونا، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

ما هي عدوى الفطريات السوداء المرتبطة بكورونا؟

تحدث عدوى الفطريات السوداء أو داء الغشاء المخاطي القاتل، بسبب مجموعة من الفطريات تسمى الفطريات المخاطية، والتي توجد في الهواء وتسبب مضاعفات عندما يستنشقها المريض، والتي تنتشر بعد ذلك في تجاويف الجيوب الأنفية والرئتين وتجويف الصدر.

من يواجه الخطر الأكبر؟

وفقًا لإرشادات المجلس الهندي للبحوث الطبية، فإن المرضى الذين يعانون من أمراض مصاحبة، أو أولئك الذين يتناولون الأدوية التي تثبط مناعتهم لمحاربة مسببات الأمراض البيئية هم الأكثر عرضة للإصابة بأمراض الفطريات السوداء.

كما أن مرضى كورونا الذين يتم وضعهم على دعم الأوكسجين لفترات طويلة معرضون أيضًا لخطر الإصابة بالتهاب الغشاء المخاطي – بسبب موارد المياه الملوثة الفقيرة المستخدمة لإنتاج الأكسجين الطبي ، يمكن إلقاء اللوم على العوامل البيئية.

كانت هناك أيضًا مخاوف من أن المرض هو الأكثر خطورة بالنسبة لمرضى كورونا الذين يعانون من مرض السكري الحاد، لا يقتصر الأمر على أن مستويات السكر في الدم غير المنضبطة تجعل من السهل على المرضى الإصابة بأمراض خطيرة، ولكن ضعف التحكم في نسبة الجلوكوز في الدم يجعل من السهل نمو الفطريات ونشر الأعراض.

ما هي أعراض عدوى الفطريات السوداء؟



الفطر الأسود يحمل نسبة وفيات عالية تصل إلى 50٪، ومع ذلك إذا تم تشخيص المرض في الوقت المناسب، فيمكن علاجه جيدًا.

وفقًا للأطباء، فإن المرض يصيب الوجه في المقام الأول، والذي يشار إليه باسم داء الغشاء المخاطي وحيد القرن-المداري-الدماغي، وقد يتسبب أيضًا في تشوهات مميزة في الوجه مرتبطة بالمرض.

بصرف النظر عن ذلك، قد يؤثر المرض أيضًا على ممر الجيوب الأنفية ويسبب تورمًا والتهابًا حادًا، وفيما يلي بعض الأعراض المميزة التي يجب على المرضى البحث عنها:

قشور سوداء حول الأنف

تشوه الوجه هو أكثر أعراض المرض التي يتم الحديث عنها يمكن أن يكون فطار الغشاء المخاطي خطيرًا جدًا إذا ترك دون علاج، ويشوه أنف المريض أو فكه أو يغير بنية الوجه الحيوية.

يعتبر تكوين قشور سوداء وانتفاخ داخل وحول ممر الأنف والعينين سمة مميزة في كثير من الحالات الشديدة، قد تتطلب العمليات الجراحية إزالة عظم الفك أو الأنف.

صداع وتورم في وحول الجبهة

تحدث إحدى أشد مضاعفات الفطريات السوداء عندما ينتشر إلى الدماغ ويسبب التهابًا عصبيًا، والتى يمكن أن يكون الصداع الحاد والتورم والاحمرار وألم في الجبهة أولى العلامات، ويحذر الأطباء أيضًا من أن العدوى يمكن أن تضعف الوظيفة الإدراكية، كما أن الأعراض الحرجة، مثل فقدان الذاكرة والهذيان والتغيرات في الحالة العقلية للفرد تحتاج أيضًا إلى الاهتمام في أقرب وقت ممكن.

تورم في الخدين أو العينين أو أجزاء من الوجه

قد يكون التورم أو الألم الموضعي في عظم الوجنة أو الشعور بألم في جانب واحد أو نوع من التنميل من العلامات الأساسية للعدوى في الوقت الحالي، وبصرف النظر عن التورم، يمكن أن تؤثر العدوى الفطرية أيضًا على صحة الجلد وتؤدي إلى ظهور آفات متعددة ، مثل أعراض النخر.

فقدان البصر أو عمى جزئي

يمكن أن تؤثر عدوى الفطريات السوداء بشكل سيء على الأعصاب الحيوية في الجسم وتسبب تلفًا للعين أيضًا، حيث أبلغ بعض المرضى عن تعرضهم لأعراض مثل الحكة واحمرار في العين وألم في العين والعمى الجزئي وفقدان البصر في بعض الحالات ، يمكن أن تؤدي العدوى أيضًا إلى فقدان دائم للبصر.

الالتهابات الرئوية

نظرًا لأنه يمكن استنشاق العفن من قبل المريض ، يمكن أن ينتشر نمو الفطريات بشكل متقطع عبر الممر التنفسي ويؤثر على الرئتين ، مما يسبب أعراضًا شديدة. هذا ما يشير إليه الأطباء باسم "داء الغشاء المخاطي الرئوي".

يمكن أن تبدأ المضاعفات الرئوية على شكل نزيف في الأنف ، وانسداد في الأنف ، مما يؤدي إلى انخفاض الإحساس بالوجه، يمكن أيضًا ملاحظة السعال والحمى وآلام الصدر ، وهي أيضًا بعض أعراض الجهاز التنفسي المرتبطة بكورونا مع داء الغشاء المخاطي.