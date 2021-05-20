3 علامات تكشف تطور أعراض كورونا إلى مضاعفات أكثر خطورة

كتبت فاطمة خليل

تميل معظم حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى أن تكون أكثر اعتدالًا في طبيعتها، وقد يتعافى المصابون جيدًا في المنزل، ومع ذلك بالنسبة للحالات المتبقية، قد يسبب الفيروس أعراضا شديدة، تؤثر حتى على الأداء الحيوي للجسم، في هذا التقرير نتعرف على 3 علامات تحذيرية محتملة يجب التحقق منها في الأيام الأولى لإصابتك بكورونا، والتي يمكن أن تتنبأ بخطورة مرضك، أو تحوله لحالة أكثر شدة، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".





ما الذي يجعل بعض الناس يصابون بأعراض أكثر شدة وخطورة؟



بالنسبة لمعظم الناس، تبدأ أعراض كورونا بنفس الطريقة ومع ذلك، من المرجح أن يتم ملاحظة الشدة بحلول اليوم الخامس، لأولئك المعرضين لها.

شدة الحالة بالنسبة لمعظم الأشخاص تأتى بسبب عاصفة السيتوكين، والتي تجعل الجهاز المناعي يطلق أجسامًا ذاتية مميتة تعمل على تشغيل الخلايا السليمة بالنسبة للبعض ، يمكن اعتبار الخطورة في عوامل الاستعداد الوراثي أو الأمراض المصاحبة المسئولة.

ومع ذلك، يعتقد معظم الأطباء أن المساعدة الطبية في الوقت المناسب يمكن أن تنقذ الأرواح ومن المهم أيضًا معرفة الأعراض والتعرف عليها والتي يمكن أن تحول حالة كورونا الخفيفة إلى حالة شديدة.

يمكن أن يكون الحرمان من الأكسجين وضيق التنفس ومضاعفات الأعضاء الحيوية كلها علامات تحذير خطيرة.

وفقًا للدكتور ماثيو فارجيز، الطبيب بمستشفى سانت ستيفنز بالهند، يمكن التعرف على شدة وعلامات التحذير من أعراض كورونا الشديدة في الأسبوع الأول من ظهور العدوى، وبالتالي فإن التدخل في الوقت المناسب أمر بالغ الأهمية.

بصرف النظر عن انخفاض مستويات الأكسجين أو ألم الصدر أو ضيق التنفس، فهذه أيضًا بعض العلامات التحذيرية المحتملة التي يجب التحقق منها في الأيام الأولى، والتي يمكن أن تتنبأ بخطورة مرضك.





الحمى المستقرة التي تعود للارتفاع



تظل الحمى هي العلامة الأكثر كلاسيكية للعدوى، مع تحور الفيروس ، وقد أصبح من الواضح أن الحمى وحدها قد لا تكون موجودة في جميع الحالات، ومع ذلك، بالنسبة لأولئك الذين يعانون من الحمى، فإن الارتفاع في درجة حرارة الجسم، والتي لا تنخفض ​​بعد 4-5 أيام تصبح مصدر قلق.

يمكن أن تشير الحمى التي لا يمكن السيطرة عليها أو الحمى التي تستمر لأكثر من 6 أيام مع انتشار فيروس كورونا إلى مخاوف إضافية أو هجوم الفيروس على الأنسجة السليمة الناجم عن الالتهاب وهذا هو السبب أيضًا في اعتبار الأيام 5-7 علامات مهمة لمرضى كورونا لأن هذا هو الجدول الزمني لانتشار السيتوكينات، التي تحارب الالتهابات في الجسم.

السعال العميق



يمكن أن يكون لديك سعال قوي ومزعج ومستمر مع كورونا، إذا كان المريض يعاني من سعال عميق لا ينتج عنه أي بلغم ، فقد يكون ذلك علامة تحذير على إصابة رئتيك وأعضاء الجهاز التنفسي بالعدوى الشديدة.

السعال المستمر، المصحوب بضيق في التنفس، قد يكون أيضًا من علامات الالتهاب الرئوي ، وهو عدوى تصيب الأكياس الهوائية الدقيقة.

احتقان الصدر



من الأعراض الملحة الأخرى التي يجب الانتباه لها خلال فترة التعافي أي نوع من عدم الراحة في الصدر.

لا ينبغي الاستخفاف بالإحساس بالألم أو الاضطراب أو الاحتقان في أي وقت من بداية ظهور الأعراض حيث يهاجم فيروس كورونا في الغالب الجهاز التنفسي العلوي ، لذا فإن المعاناة من أي احتقان أو إحساس بالحرقان أو أزيز عند الزفير أو ألم حاد حول الصدر هو علامة على أن الفيروس ينتشر على طول الجهاز التنفسي السفلي أيضًا ويتحول بشدة.

يجب مراقبة هذه الأعراض من الأيام الأولى لأنها إذا لم تكن كذلك فإنها يمكن أن تسبب عدوى شديدة وتؤدي إلى ضائقة تنفسية وتطيل الفترة الزمنية للتعافي.