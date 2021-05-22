اليوم السابع
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قافلة صندوق تحيا مصر تعبر نفق الشهيد أحمد حمدى فى الطريق لقطاع غزة.. صور

السبت، 22 مايو 2021 12:44 ص
قافلة صندوق تحيا مصر تعبر نفق الشهيد أحمد حمدى فى الطريق لقطاع غزة.. صور قافلة صندوق "تحيا مصر" تعبر نفق الشهيد أحمد حمدي

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تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، انطلقت مساء الجمعة، شاحنات قافلة صندوق تحيا مصر عبر نفق الشهيد أحمد حمدى، في اتجاهها لقطاع غزة تحت شعار "نتشارك من أجل الإنسانية".

قافلة صندوق تحيا مصر تعبر نفق الشهيد أحمد حمدي في الطريق لقطاع غزة (2)
 
وتضم القافلة أكثر من 120 حاوية محملة بمساعدات تشمل المواد الغذائية الجافة، وخضروات، ودواجن مجمدة، وفاكهة، بالإضافة إلى (مراتب- وسجاد- أغطية)، ومطهرات، وكمامة طبية، وكذلك ملابس وأدوية.
قافلة صندوق تحيا مصر تعبر نفق الشهيد أحمد حمدي في الطريق لقطاع غزة (3)
 
جدير بالذكر أن الصندوق قام بتفعيل حساب باسم (037037 - إعادة أعمار غزة) في كل البنوك المصرية، لاستقبال المساهمات والتبرعات بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، فضلا عن استقبال المساهمات (أون لاين) عبر الموقع الإلكتروني للصندوق.
قافلة صندوق تحيا مصر تعبر نفق الشهيد أحمد حمدي في الطريق لقطاع غزة (4)
 
وتسعى حملة "نتشارك من أجل الإنسانية" لتشجيع كل أطراف العمل المجتمعي على التنافس وبذل المزيد من الجهد لتحقيق أرقام قياسية في العمل الخيري والتكافلي في مختلف دول العالم.
قافلة صندوق تحيا مصر تعبر نفق الشهيد أحمد حمدي في الطريق لقطاع غزة (5)
 
قافلة صندوق تحيا مصر تعبر نفق الشهيد أحمد حمدي في الطريق لقطاع غزة (6)
 
قافلة صندوق تحيا مصر تعبر نفق الشهيد أحمد حمدي في الطريق لقطاع غزة (7)
 
قافلة صندوق تحيا مصر تعبر نفق الشهيد أحمد حمدي في الطريق لقطاع غزة (8)
 
قافلة صندوق تحيا مصر تعبر نفق الشهيد أحمد حمدي في الطريق لقطاع غزة (9)
 
قافلة صندوق تحيا مصر تعبر نفق الشهيد أحمد حمدي في الطريق لقطاع غزة (10)
 
قافلة صندوق تحيا مصر تعبر نفق الشهيد أحمد حمدي في الطريق لقطاع غزة (11)
 
قافلة صندوق تحيا مصر تعبر نفق الشهيد أحمد حمدي في الطريق لقطاع غزة (12)
 
قافلة صندوق تحيا مصر تعبر نفق الشهيد أحمد حمدي في الطريق لقطاع غزة (13)
 
قافلة صندوق تحيا مصر تعبر نفق الشهيد أحمد حمدي في الطريق لقطاع غزة (14)
 
قافلة صندوق تحيا مصر تعبر نفق الشهيد أحمد حمدي في الطريق لقطاع غزة (15)
 
قافلة صندوق تحيا مصر تعبر نفق الشهيد أحمد حمدي في الطريق لقطاع غزة (1)
 

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