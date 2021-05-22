على المانسترلى: السعودية حددت أعمار المسافرين إليها للحج من 18 – 60 سنة

إبراهيم حسان

كشف على المانسترلى، عضو مجلس إدارة غرف شركات السياحة، عن ضوابط المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام فى ظل انتشار فيروس كورونا، موضحا: "السعودية وضعت ضوابط الحج ولكن يتبقى لها توضيح أعداد القادمين من كل دولة، ومن الضوابط المفروضة هى الحصول على الجرعتين من لقاح كورونا قبل السفر بأسبوع".

أضاف المانسترلى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" الذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر قناة صدى البلد، أن السعودية حددت أيضًا للقادمين إليها للحج هذا العام، بألا يقل عمر المسافر عن 18 سنة ولا يزيد عن 60 عام، كما يجب أن يكون التطعيم الذى يحصل عليه معتمد على منظمة الصحة العالمية.

أضاف عضو مجلس إدارة غرف شركات السياحة، أن السعودية تفرض على المسافرين إليها للحج، إجراء تحليل PCR قبل السفر بجانب الحصول على التطعيم، وعند الوصول إلى السعودية ستجرى للقادمين إليها تحليل PCR آخر، بعد عزلهم لمدة 3 أيام فى الفنادق قبل التوجه لأداء الفريضة.