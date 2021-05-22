اليوم السابع
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ضبط مروج شائعة سرقة سيارات التاكسي بالدقهلية

السبت، 22 مايو 2021 11:30 م
ضبط مروج شائعة سرقة سيارات التاكسي بالدقهلية حبس - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - أحمد عبد الهادى

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نجحت أجهزة الأمن، في ضبط شخص لترويجه شائعة زعم خلالها بسرقة شخص للسيارات تاكسي عن طريق استدراج السائقين.
 
 
ونشرت إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" صورة لأحد الأشخاص زعمت خلاله أنه يقوم بإستدراج سائقى "التاكسى" من محافظة الدقهلية، وفى طريقه إلى الزقازيق يقوم بتوقيف التاكسى بمعاونة آخرين والتعدى على السائق بالضرب وسرقة "التاكسى"، وأنه دائم التردد على منطقة عزبة الصفيح بالمنصورة بمحافظة الدقهلية ويحمل معه كارنيه ضابط.
 
 
بالفحص تبين عدم ورود بلاغات سرقة أو محاضر مُحررة بالإسلوب المُشار إليه خلال الآونة الأخيرة.. وعدم صحة ما تم تناوله فى هذا الشأن جملةً وتفصيلاً، وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط (مسئول الصفحة -مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية)، وأقر بقيامه بنشر الخبر وعلمه بعدم صحته - بغرض زيادة نسبة المشاهدات والمتابعين، وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
 
 

أجهزة الامن

تويج شائعات

سرقة سيارة

التواصل الاجتماعى

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