صحة الوادى الجديد: تخصيص 23 فرقة متحركة لمنح لقاح كورونا للمواطنين بالقرى النائية

الوادى الجديد- ماهر أبو نور

بدأت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، تسيير فرق طبية متحركة للقرى النائية والبعيدة لمنح لقاح ومصل كورونا للمواطنين بها بعد تسجيل رغباتهم على منظومة وزارة الصحة بإجمالي 23 فرقة طبية متحركة.

أكد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، في تصريح له اليوم السبت، تسيير فرقتين لمركز باريس للعمل بمقر مستشفى باريس وفرقة ثانية للعمل بمقر الوحدة الصحية لقرى شرق بولاق جنوب مركز الخارجة، بهدف تسجيل رغبات المواطنين لتلقي اللقاح، ومنحهم المصل مباشرة عقب التسجيل دون الانتظار لرد منظومة الوزارة حيث وجهت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة بتحريك فرق طبية للمناطق النائية لمنح المواطنين خاصة كبار السن المصل تخفيفًا عليهم من مشقة الانتقال للمدن حيث مراكز التلقيح.

أضاف محروس، أن المديرية خصصت 23 فرقة طبية بواقع 7 لقرى مركز الخارجة و7 فرق لقرى مركز الداخلة و 3 فرق طبية لقرى مركز بلاط و3 لمركز باريس و 3 لقرى مركز الفرافرة، بحيث تصل خدمة تلقي اللقاح لجميع المواطنين خاصة القاطنين في قرى المحافظة النائية والبعيدة.

وأشار محروس، إلى أن المديرية خصصت 4 مراكز لتلقي مصل كورونا الأول بمقر المركز الطبي بحي الزهور بمدينة الخارجة، والثاني بمقر مركز نقل الدم الإقليمي بمقر مستشفى الخارجة العام، والثالث في مركز طبي الداخلة شارع السادس من أكتوبر بمدينة موط، بينما المركز الرابع بمقر مركز طبي الفرافرة أمام مركز ومدينة الفرافرة.