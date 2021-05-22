صادرات منتجات الدرفلة من حديد وصلب تقفز إلى 45 مليون دولار فى شهر واحد

كتب: مدحت عادل

حققت الصادرات المصرية من منتجات مسطحة بالدرفلة من حديد أو صلب قفزة ملحوظة فى الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغت قيمة الصادرات منها 45.3 مليون دولار فى شهر فبراير الماضى، بينما كانت 9.4 مليون دولار فى شهر فبراير الماضى، بزيادة بلغت قيمتها 35.9 مليون دولار بنسبة ارتفاع بلغت 380%.

وكانت الصادرات المصرية من منتجات مسطحة بالدرفلة ضمن قائمة الصادرات المصرية الأكثر ارتفاعا في شهر فبراير الماضى، والتي تصدرتها الصادرات من منتجات البترول والتي بلغت قيمتها 348.7 مليون دولار فى شهر فبراير الماضى، مقابل 152.9 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بنسبة زيادة بلغت 128.1%، وبلغت قيمة الصادرات من الملابس الجاهزة نحو 138.9 مليون دولار فبراير الماضى، مقابل 131.1 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بنسبة ارتفاع بلغت 6%.

وتضمنت القائمة أيضا، الصادرات المصرية من اللدائن بأشكالها الأولية وبلغت قيمتها 108.8 مليون دولار، مقابل 73.7 مليون دولار خلال فترة المقارنة بنسبة زيادة قدرها 47.7%، ثم صادرات الأسمدة وبلغت قيمتها 123.6 مليون دولار في فبراير الماضي، مقابل 107.9 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بنسبة ارتفاع قدرها 47.7%.

وشملت القائمة ارتفاع قيمة صادرات العجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة وبلغت 76.6 مليون دولار في فبراير الماضي، مقابل 69.7 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بنسبة ارتفاع بلغت 9.8%.