اليوم السابع
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الصادرات المصرية تسجل 69 مليون دولار إلى ليبيا فى شهر واحد فقط

الجمعة، 21 مايو 2021 02:00 ص
الصادرات المصرية تسجل 69 مليون دولار إلى ليبيا فى شهر واحد فقط صادرات
كتب: مدحت عادل

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أدت التطورات الإيجابية التي شهدتها الأوضاع الليبية الداخلية إلى فتح الطريق أمام عودة العلاقات التجارية مع مصر مرة أخرى إلى مسارها الطبيعي، وهو ما تشير إليه البيانات الحكومية الخاصة بحجم الصادرات والواردات بين البلدين.
 
وترصد البيانات الواردة في نشرة لتجارة الخارجية الصادرة حديثا عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع الصادرات المصرية إلى ليبيا لتصل إلى 69 مليون و331 ألف دولار في شهر فبراير الماضي، بينما كانت 62 مليون و75 ألف دولار في شهر فبراير عام 2020، بزيادة بلغت قيمتها نحو 7 ملايين و256 ألف دولار.
 
وفي المقابل ارتفعت قيمة الواردات المصرية من ليبيا وبلغت نحو 9 ملايين و648 ألف دولار في شهر فبراير الماضي، مقابل مليون و530 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت نحو 8 ملايين و118 ألف دولار.
 
وجاءت الصادرات المصرية إلى ليبيا ضمن الصادرات المصرية إلى دول السوق العربية المشتركة والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 210 مليون و708 ألف دولار في فبراير الماضي، مقابل 209 مليون و633 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة طفيفة بلغت مليون و75 ألف دولار، كما شهد إجمالي الواردات المصرية من دول السوق العربية المشتركة ارتفاعا أيضا حيث بلغت 29 مليون و509 ألف دولار، بينما كانت 26 مليون و262 ألف دولار خلال فترة المقارنة بزيادة بلغت 3 ملايين و247 ألف دولار.

صادرات مصر

صادرات ليبيا

مصر وليبيا

اخبار الاقتصاد

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