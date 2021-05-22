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شكرى يبحث مع نظيره البحرينى إعادة إحياء عملية السلام بين فلسطين وإسرائيل

السبت، 22 مايو 2021 01:36 م
شكرى يبحث مع نظيره البحرينى إعادة إحياء عملية السلام بين فلسطين وإسرائيل وزير الخارجية سامح شكري
كتب أحمد جمعة

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تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم السبت، اتصالًا هاتفيًا من الدكتور عبد اللطيف الزياني وزير خارجية البحرين، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين الجانبين، حيث تناول الاتصال آخر التطورات على الساحة الفلسطينية.
 
وصرح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أنه جرى خلال الاتصال التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق بين البلدين الشقيقين تجاه مُستجدات الشأن الفلسطيني، بما في ذلك الجهود ذات الصلة بإعادة الإعمار في قطاع غزة، مع الإشارة إلى ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تُخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في القطاع. هذا، وتم التأكيد أيضًا على أهمية الدفع قُدمًا بشكل عاجل بمسار التسوية السياسية بين الجانبين، وإعادة إحياء عملية السلام.
 
كما تطرق الوزيران خلال الاتصال إلى العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسُبل تعزيرها في مختلف المجالات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في البلدين وعلى نحو يُلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.

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البحرين

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