شعبة صناعة الدواجن: حظر تداول الدواجن الحية يزيد الفرص الاستثمارية بالقطاع

كتب أحمد حمادة

أكدت شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة أن تفعيل قانون حظر تداول الدواجن الحية سيساهم بصورة كبيرة في زيادة الاستثمارات بالقطاع وتحقيق أكبر استفادة بالثروة الداجنة المحلية.

وقال سامح السيد رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة إن وزارة الزراعة تسعي جاهدة من أجل اتخاذ الاجراءات اللازمة من أجل تفعيل القانون ومنع تداول الدواجن الحية نظرا لما يمثل مخاطر جسيمة صحة وسلامة المجتمع وخاصة في ظل الظروف الاستثنائية الطارئة التي تمر علينا بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن مشروعات وزارة الزراعة التي أعلنت عنها من خلال خريطة الإستثمار الداجنى بدأت تجذب استثمارات كثيرة حاليا حيث تمت الموافقة والتراخيص لإنشاء 13 مجزر للدواجن في الظهير الصحراوى بطاقة إنتاجية 1500 طائر في الساعة الواحدة وهو ما يمثل معدل انتاجي ضخم يفيد الثروة الداجنة ويزيد من فرص التصدير خاصة بعد أن نجح القطاع في تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأشاد رئيس رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة بالخطة الاستثمارية في القطاع والموضوعة من قبل السيد القصير وزير الزراعة، وقطاع الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة برئاسة المهندس مصطفى الصياد لدورهما في زيادة الاهتمام بالقطاع لرفع كفاءته خاصة في ظل الازمات التي مر بها على مدار اكثر من 20 عام منذ أزمة انفلونزا الطيور حتى الإعلان عن خلو مصر منها وفقا للتقارير الدولية.