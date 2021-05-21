أسعار الدواجن اليوم.. 27 جنيها للكيلو فى المزرعة

كتب أحمد حمادة

أكدت شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، أن أسعار الدواجن والبيض تشهد اليوم الجمعة 20-5-2021 استقرارا فى القاهرة والجيزة.

وقال سامح السيد رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة إن أسعار الدواجن تشهد انخفاضا لما يقرب من 5 جنيهات فى سعر الكيلو عن شهر رمضان المبارك، موضحا أن سعر الكيلو في المزرعة 27 جنيها، موضحا أن السعر للمستهلك يتراوح بين 27-32 جنيها للكيلو.

وأوضح أن سعر الدواجن البلدى يترواح بين 32-36 جنيها للكيلو، وأسعار الدواجن المجمدة تتراوح بين 33 - 36 جنيها للكيلو .

وأشار السيد، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع، إلى أن أسعار البيض سجلت 27 جنيها في المزرعة، بينما تتراوح أسعاره للمستهلك بين 29-32 جنيها للكيلو.