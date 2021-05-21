اليوم السابع
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أسعار الدواجن اليوم.. 27 جنيها للكيلو فى المزرعة

الجمعة، 21 مايو 2021 10:19 ص
أسعار الدواجن اليوم.. 27 جنيها للكيلو فى المزرعة دواجن
كتب أحمد حمادة

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أكدت شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، أن أسعار الدواجن  والبيض تشهد اليوم الجمعة 20-5-2021 استقرارا فى القاهرة والجيزة. 
 
وقال سامح السيد رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة إن أسعار الدواجن تشهد انخفاضا لما يقرب من 5 جنيهات فى سعر الكيلو عن شهر رمضان المبارك، موضحا أن سعر الكيلو في المزرعة 27 جنيها، موضحا أن السعر للمستهلك يتراوح بين 27-32 جنيها للكيلو. 
 
وأوضح أن سعر الدواجن  البلدى  يترواح بين 32-36 جنيها للكيلو، وأسعار  الدواجن المجمدة  تتراوح بين 33 - 36 جنيها للكيلو . 
 
وأشار السيد، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع، إلى أن أسعار البيض سجلت 27 جنيها في المزرعة، بينما تتراوح أسعاره للمستهلك بين 29-32 جنيها للكيلو. 

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