شروط جديدة للمسافرين إلى إيطاليا لمواجهة انتشار فيروس كورونا

كتب محمود عبد الغنى

أعلنت شركات الطيران عن بدء تطبيق عده شروط جديدة للمسافرين إلى إيطاليا، وذلك بناء علي تحديث الاشتراطات الصحية الصادر عن وزارة الصحة الإيطالية بشأن تعليمات الدخول إلى إيطاليا، ضمن إجراءات مواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وتضمنت الاشتراطات الجديدة للمسافرين إلى إيطاليا:

- ضرورة تقديم وثيقة PCR سلبية صادرة خلال 72 ساعة قبل الدخول إلى إيطاليا.

- استمرار تطبيق الالتزام بالحجر المنزلي لمدة 10 أيام من تاريخ الدخول إلى ايطاليا.

- ضرورة إجراء الاختبار الجزئي (Antigenico) بعد انتهاء فترة الحجر.

- اعتباراَ من 24 مايو الجاري، سيكون إلزاميا على كل العائدين إلى إيطاليا ملء نموذج والخاص بتحديد موقع الركاب رقميا.

الفئات المسموح لها بالسفر

وأكدت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، أن السفر إلى إيطاليا مفتوح لعده فئات وهم:

- المواطنين الإيطاليين .

- مواطنين الاتحاد الأوروبي (شنغن) وأفراد أسرهم.

-أصحاب الإقامات طويلة المدى و أفراد أسرهم طبقا للمادة (2400/38 / CE) .

- وللأشخاص الذين لهم علاقة ثابته ومستقرة بمواطنين إيطاليين/ و مواطنين الاتحاد الأوروبي (شنغن) و أصحاب الإقامة طويلة المدى الذين يجب أن يصلوا إلى محل إقامة أو منزل الشريك في إيطاليا.

استثناءات الدخول

واضافت المصادر أنه بالنسبة للذين لا يندرجون تحت الفئات المذكورة، فيسمح لهم بالدخول فى حالة توافر اسباب احتياجات العمل أو الدراسة أو اسباب صحية والضرورة القصوى والعودة إلى منزلهم أو محل إقامتهم، وأن الأطفال أقل من 6 سنوات معفيين من تقديم شهادة تحليل الـ PCR قبل السفر، علي ان يتم العمل بتلك التعليمات حتي الـ 30 من يوليو القادم .