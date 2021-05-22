شاطئ المندرة المجانى يستقبل المصيفين لأول مرة بعد إعادة الفتح.. فيديو وصور

قدم تلفزيون "اليوم السابع"، فيديو لايف حول إعادة إفتتاح الشواطئ اليوم بعد إغلاق 13 شهر فى إطار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأعلن اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، عن افتتاح شاطئ المندره المجاني هدية المحافظ للإسكندرانية والذى استقبل رواده اليوم لأول مرة .

وقال إنه تلبية لوعد محافظ الإسكندرية منذ الساعات الأولي لتولي المسئولية بأن يكون لمواطني الإسكندرية شاطئ مجاني، وقامت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بإعادة رسم خريطة الشواطئ بالمدينة بحيث تتضمن بمنطقة المندرة شاطئ بمواجهة 230 متر وهو يعتبر من أكبر الشواطئ مساحة وأجودها رمالا بمنطقة كورنيش المدينة الممتد من اسوار قصر المنتزة حتي منطقة بحري.

ويتضمن هذا الشاطئ 3 بوابات ومساحات رملية كبيرة ومظلة ضخمة بطول 25 مترا وعرض 15 مترا، كما يتوافر بالشاطئ المعدات اللازمة من شماسي وكراسي وترابيزات، كما يتوافر أيضا بالشاطئ نقطة طبية ومكتب إدارة و2 دورة مياه وغرف خلع الملابس.

ويشرف علي الشاطئ مجموعة من المراقبين التابعين للادارة المركزية للسياحة والمصايف وعدد كبير من عمال الشماسي والمنقذين والمسعفين.

وأكد أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في نجاح تطبيق هذه التجربة تمهيدا لتكرارها شريطة تعاون المواطنين والتزامهم بتعليمات الشاطئ وخاصة الصادرة بشأن تطبيق الاجراءات الاحترازية

وحول تطبيق الاجراءات الاحترازية قال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة و المصايف بالإسكندرية، أنه بناء على توجيهات المحافظ شملت الاستعدادات؛ إلزام مستأجري الشواطئ بتطبيق الإجراءات الإحترازية التي أصدرها مجلس الوزراء، وفرض الغرامات علي مستأجري الشواطئ المخالفة لتطبيق الإجراءات الإحترازية قد تصل إلي فسخ التعاقد، وإلزام أطقم عمال الشواطئ بإرتداء الكمامات، وتوعية المواطنين بارتدائها في حال التواجد علي رمال الشواطئ، وتوزيع نشرات توعية علي رواد الشواطئ للتذكير بالإجراءات الواجب اتخاذها، والتنبيه علي منافذ البيع بالشواطئ باستخدام أدوات أحادية الاستعمال عند تقديم المشروبات أو الأطعمة، والإلتزام بوجود جهاز قياس درجات الحرارة علي بوابات الشواطئ، والتأكد من وجود مسافات بينية 4 متر بين كل شمسية وأخرى، والتعقيم المستمر والدائم لوحدات خلع الملابس ودورات المياه، مؤكدًا علي المرور المستمر لمفتشي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف علي الشواطئ للتأكد من التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية.