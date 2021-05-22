شاطئ الغلابة يرحب بالزائرين.. بلطيم يفتح أبوابه بإجراءات مشددة بعد سنة من الإغلاق

وتوافد المواطنين من المحافظات المصرية منها القاهرة والغربية والبحيرة ، كما تواجد عدد من بائعي أم الخلول معبرين عن فرحتهم بعودة تشغيل المصيف ، لبيع ما لديهم من كميات من صيدها من البحر المتوسط بالمصيف

يذكر أن اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، أصدر بيانا وجه خلاله بالاستمرار في تطبيق القرارات الصادرة من مجلس الوزراء والخاصة بقرارات الغلق وذلك حتى نهاية شهر مايو الجاري، باستثناء القرار الخاص بالحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة ، مؤكداً أن مجلس الوزراء رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ، قرر إعادة فتحها وإتاحتها اليوم السبت، لاستقبال المواطنين شريطة الالتزام بكل حسم بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وأنه رئيس مدينة مصيف بلطيم ، بتطبيق الإجراءات الاحترازية من تباعد وارتداء الكمامات ، واستمرار التعقيم والرش للشواطئ ،وتمشيط المشايات بمعدات اللوادر وتمهيدها لكبار السن وذوي الهمم، ومنع الإشغالات في مناطق تواجد المصطافين ، مشدداً على أن الكورنيش خاص بالمصطافين ، موجهاً بمنع مرور السيارات بجوار الشواطئ الستة المطلة على البحر، وتأمين المناطق التي بها ألعاب الأطفال.



وأضاف محافظ كفر الشيخ ، أنه وجه بالاستعانة بالطفطف كتجربة ، لتيسير حركة المواطنين ،مشدداً على أن يكون هناك تباعد بين مستقبليه ، كما وجه بفتح الصيدليات وتأمينها وفتحا ، وتشغيل الوحدات الصحية بالمصيف " وحدة طب الاسرة بالأول والنرجس ، وتوفير كافة الأدوية والأدوات اللازمة ، كما شدد على تواجد سيارات الإسعاف بالمصيف ، بالإضافة لتمركز سيارات إسعاف على الطريق الدولي الساحل.



وقال العميد هاني محمد عبد القوي ،رئيس مدينة مصيف بلطيم ، أن المحافظ وجه بمتابعة إعادة فتح الشواطئ العامة في ضوء قرارات رئاسة مجلس الوزراء، مؤكدا على ضرورة المتابعة اللحظية لتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية بكل حزم، وفرض غرامات فورية على المخالفين ،وإلزام مستأجري الشواطئ بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي أصدرها مجلس الوزراء، وفرض الغرامات على مستأجري الشواطئ المخالفة لتطبيق الإجراءات الاحترازية ، قد تصل إلي فسخ التعاقد، وإلزام أطقم عمال الشواطئ بارتداء الكمامات، وتوعية المواطنين بارتدائها في حال التواجد على رمال الشواطئ، وتوزيع نشرات توعية علي رواد الشواطئ للتذكير بالإجراءات الواجب اتخاذها، والتنبيه على منافذ البيع بالشواطئ باستخدام أدوات أحادية الاستعمال عند تقديم المشروبات أو الأطعمة، والالتزام بوجود جهاز قياس درجات الحرارة علي بوابات الشواطئ، والتأكد من وجود مسافات بينية 4 متر بين كل شمسية وأخرى، والتعقيم المستمر والدائم لدورات المياه، مؤكدًا على المرور المستمر من قبل إدارة المصيف والمتابعة على الشواطئ للتأكد من التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية.



اقبال ضعيف على الشواطئ



جانب من المتواجدين بالمصيف