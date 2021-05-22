شاب يطلق النار على زوجته فى شارع الثلاثينى بالإسماعيلية بسبب خلافات زوجية

الإسماعيلية - السيد فلاح

أصيبت سيدة فى العشرينيات من العمر بطلق نارى بالبطن فى شارع الثلاثينى أحد أكبر وأهم شوارع الإسماعيلية.

تلقى اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسماعيلية اخطارًا من العميد إيهاب مصطفى، مأمور قسم ثانٍ الإسماعيلية يفيد إبلاغ المواطنين بإصابة سيدة بطلق خرطوش ونقل الإسعاف لها.

وانتقل على الفور المقدم مروان الطحاوى، رئيس مباحث قسم ثان الإسماعيلية لمكان البلاغ لفحص الواقعة، فيما قال شهود عيان أنهم شاهدوا شاب يقف مع الفتاة ثم أخرج فرد خرطوش وأطلق عليها النار ولاء بالفرار.

وقالت المصادر الطبية إن السيدة تدعى "ياسمين. ع" 28 عامًا وتم نقلها إلى مستشفى جامعة قناة السويس فى حالة أعياء شديدة، مشيرًا إلى أن الفتاة مصابة بطلق خرطوش فى البطن والصدر وتم تجهيزها للدخول لغرفة العناية المركزة وإجراء الفحوصات اللازمة لها.

وأشارت التحريات الأولية المباحث الجنائية أن هناك خلاف نشب بين السيدة وزوجها خلال الفترة الماضية، والشاب الذى أطلق عليها النار زوجها وأنه جارى البحث عنه لضبطه.