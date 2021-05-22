"زراعة الدقهلية": توريد 196439 طن قمح للشون والصوامع حتى الآن

الدقهلية شريف الديب

أكد المهندس فوزى الحضرى وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، أن إجمالى ما تم توريده من القمح 196439 طنا، فى كل من الصوامع والشون والمطاحن بالمحافظة، بواقع 25927 طنا بشون البنك الزراعى المصرى، و59933 طن قمح لصوامع مطاحن شرق الدلتا، و110632 طن لصوامع الشركة المصرية للمطاحن.

وأشار الحضرى لـ"اليوم السابع"، إلى اقتراب تحقيق المحافظة المستهدف منه فى إنتاج القمح، موضحًا أن إجمالى ما تم زراعته هذا العام من محصول القمح يبلغ 242 ألف و300 فدان إجمالى، وأنه من المتوقع توريد 210 ألف طن قمح بالصوامع والشون المعدة لاستقباله بنطاق المحافظة .

ولفت وكيل وزارة الزراعة إلى أن أسعار توريد القمح هذا العام يتراوح ما بين 705 جنيها للدرجة "22.5"، و715 جنيه لدرجة " 23 "، و725 جنيها لدرجة " 23.5 ".

وأكد الحضرى، أن الدقهلية تعد من أولى المحافظات فى إنتاج القمح المحلى وسلة مصر فى إنتاج المحاصيل الزراعية بكافة أنواعها من خضروات وفواكه وثروة حيوانية.

الجدير بالذكر أن موسم توريد الأقماح المحلية لعام 2021 بدء بالدقهلية من خلال 32 موقع تخزينى تشمل 5 صوامع و5 هناجر و22 شونة بإجمالى سعة تخزينية 256 ألف طن، ويوجد بكل موقع لجنه للاستلام مكونه من أحد ممثلى قطاع التموين رئيسا للجنة واحد الأعضاء من هيئة سلامه الغذاء وأحد مسئولى تحديد درجة النظافة وتحديد الرتبة وممثلا عن مديرية الزراعة مسئولا عن تحديد نوعية القمح مصرى أم أجنبى، وأحد أعضاء القبانة المسئول عن الوزن وعضو عن الشركات التموينية المسئولة.