رئيس الوزراء يلتقى رئيس شركة "دى إم جى مورى" الألمانية

كتبت هند مختار ‏- تصوير سليمان العطيفى

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم، مع "كريستيان تونيس"، رئيس ‏المجلس التنفيذى لشركة "دى إم جى موري" الألمانية؛ لمناقشة تفعيل أوجه التعاون مع الشركة، بالاستعانة ‏بالتكنولوجيا الألمانية، وكذا نقل الخبرات والتكنولوجيا وتوطين الصناعات الحديثة فى مصر‎.‎

وحضر الاجتماع نيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية ‏للتصنيع، ووفد الشركة، وعدد من مسئولى الهيئة العربية للتصنيع‎.‎

وفى مستهل الاجتماع، أعرب رئيس الوزراء عن ترحيبه بالتوصل إلى عقد الشراكة بين الهيئة العربية ‏للتصنيع، وشركة "دى إم جى موري" الألمانية، لتأسيس مصنع لإنتاج ماكينات التحكم الآلى المبرمج‎ CNC ‎فى مصر، ولا سيما أنه سيكون المصنع الأول من نوعه فى القارة الأفريقية‎. ‎

وأشار مدبولى إلى الاجتماع الذى عقده الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم، مؤكدًا أن ما لمسوه خلال ‏الاجتماع من دعم كبير من جانب رئيس الجمهورية للتعاون مع الشركة، يجب أن يُشكل قوة دفع هائلة ‏لتسريع البرنامج الزمنى لتنفيذ عقد الشراكة، مشيدًا بما أكد عليه الرئيس خلال الاجتماع من الحرص ليس ‏فقط على توطين الصناعة والتكنولوجيا الألمانية فى مصر، بل أيضًا نقل ثقافة ومبادئ العمل المنتج ‏والإتقان والحرص على الدقة‎. ‎

من جانبه، أعرب رئيس الشركة عن سعادته بإنهاء الاتفاق على تفاصيل الشراكة مع الهيئة العربية ‏للتصنيع، مستعرضًا فى الوقت ذاته جوانب التعاون الأخرى بين الشركة وبين عدد من الوزارات، وفى ‏مقدمتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لتطوير التعليم الفنى فى مصر، وإقامة عدد من مدارس ‏التكنولوجيا التطبيقية‎.

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‎وفى ختام الاجتماع، أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن الاتفاق مع شركة ‏‏"دى إم جى موري"، يساعد على تحديث وتطوير الصناعة فى مصر، ويمثل نقلة نوعية فى مجال توطين ‏التكنولوجيا الحديثة، مشيرًا إلى أنه سيتم إعداد تقرير متابعة شهرى لخطوات التنفيذ، مع الالتزام بالمواعيد ‏المستهدفة للتنفيذ وبدء الإنتاج‎