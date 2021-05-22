خطة الاستعداد لامتحان الإعدادية والتجريبى والتقديم لرياض الأطفال ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

ناقش الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، مع سهام يوسف وكيل مديرية التربية والتعليم، خطة استعدادات المديرية لإجراء لامتحانات نهاية العام ‏الدراسى للشهادة الإعدادية للعام الحالي2020/2021، والتى تبدأ فى الفترة من 1 إلى 7 يونيو القادم، والامتحان التجريبى الثانى لطلاب الثانوية العامة على مدار 3 أيام اعتباراً من غد الأحد 23 مايو الجاري، وكذا الاستعدادات الخاصة بامتحانات العملى لطلاب الدبلومات الفنية والتى ستبدأ 5 يونية القادم، فضلاً عن الاستعدادات الخاصة بدء بداية التقدم إلكترونيا لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى للعام الدراسى الجديد 2021/2022.

ووجه المحافظ بإنهاء كافة الاستعدادات للجان امتحان الشهادة الإعدادية مع أهمية تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من جائحة كورونا، والاستعدادات الخاصة بالإجراءات التأمينية للجان والكنترول وأماكن التصحيح وكل ما يتعلق بعملية سير الامتحانات، وذلك لضمان لأداء الطلاب للامتحانات فى سهولة ويسر،حيث يؤدى الامتحانات 51 ألف و571 طالباً وطالبة على مستوى إدارات المحافظة التعلييمية،وذلك بتوفير الجو الملائم للطلبة والطالبات لتأدية الامتحانات على أكمل وجه وتحقيق الهدف المطلوب لنجاح عملية الامتحانات.

فيما أوضحت سهام يوسف ،وكيل وزارة التربية والتعليم،أنه تم عقد اجتماع حضره مديرو عموم المديرية والإدارات التعليمية والمراحل التعليمية والتطوير التكنولوجى والإحصاء والمتابعة والتخطيط والمشاركة المجتمعية والأمن ومسئول المطبعة ورئيس لجنة النظام والمراقبة،حيث تم التأكيد على تنفيذ كافة التعليمات الواردة من الوزارة واتخاذ كافة التدابير الوقائية من تقليل كثافة اللجان بحيث لا تزيد عن 14 طالبا فى اللجنة وتطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية من تباعد اجتماعى وارتداء الكمامة وتعقيم اللجان وقياس الحرارة على جميع الطلاب قبل الدخول حفاظا على صحة أبنائنا الطلاب والمعلمين.

وأوضحت وكيل الوزارة أن الامتحان التجريبى الثانى لطلاب الثانوية العامة خاص بالطلاب الذين يمتلكون جهاز تابلت فقط، وسيخوض معظم الطلاب الامتحان فى المدارس الحكومية المجهزة بالخوادم المركزية وتوصيلات الفايبر، وبالنسبة لطلاب المدارس غير المجهزة أو المدارس الخاصة والقومية فسيخوضون الامتحان عبر شبكة الإنترنت فى المدرسة "إن وجدت" أو عبر شريحة الإنترنت الموجودة فى التابلت من لجان امتحان بالمدرسة، منوهة أن الهدف من هذا الامتحان هو "ضبط الخوادم المركزية"من ناحية الوزارة "والتعرف على شكل وطبيعة الأسئلة"من ناحية الطلاب وليس اختبار الشبكات أو السحابة الإلكترونية، إذ يعد هذا الامتحان امتحانا تجريبيا "بدون درجات" وسوف تنشر الوزارة الأسئلة والإجابات الصحيحة بعد الامتحان لاستفادة كل الطلاب من التجربة.

وأضافت أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التعليمية لمتابعة الامتحان الاسترشادى التجريبى وتشكيل فريق الدعم الفنى بكل إدارة تعليمية لحل اى مشكلة يتعرض لها الطلاب وأرقام الدعم الفنى وهى (المديرية01007969275/بنى سويف01222409968 /الواسطى01097655119/ناصر01220834639/اهناسيا01004944407/ببا01286322603/سمسطا01228960622/إدارة الفشن 01288224354)

وأشارت "يوسف" إلى أن بداية التقدم الكترونيا لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى سوف يبدأ اعتبارا من 1 إلى 30 يونيه القادم من خلال المنصة الإلكترونية من خلال مركز معلومات وزارة التربية والتعليم http://emis.gov.eg، وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة فيروس كورونا، وللحد من أية تجمعات محتملة لأولياء الأمور.