حملات لتطهير الترع والمصارف بأسيوط لضمان وصول المياه إلى النهايات.. صور

أسيوط - هيثم البدرى

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن استمرار حملات أعمال التطهير ورفع الحشائش من الترع والفروع العامة لرى أسيوط بالتنسيق مع مديريتى الرى والزراعة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء لإزالة جميع المخلفات والإشغالات بالترع والمجارى المائية، والوقوف على تطهيرها المستمر وإزالة كافة المخلفات الناتجة من التطهير وذلك لضمان وصول المياه إلى نهاية الترع والمصارف والحفاظ على الأرض الزراعية، لافتاً إلى استخدام معدات الحملات الميكانيكية كالحفار ولوادر وسيارات بالوحدات المحلية والقروية فى تلك الأعمال التى تهدف لتقديم خدمة لأهالى ومواطنى قرى ومراكز المحافظة، مشيراً إلى ضرورة الحفاظ على المياه (الترع والمصارف والنيل) بكافة الطرق الممكنة.

وأشار المحافظ فى بيان له اليوم، إلى أنه بالتنسيق مع مديرية الرى بأسيوط تم تشكيل حملة مكبرة من إدارة رى أسيوط استهدفت رفع مخلفات القمامة وتطهير نهاية ترعة السنط عند كوبرى نجع محمد بابنوب والتحميل الفورى للمخلفات ونواتج التنظيف لنقلها للمقالب العمومية، وتم توصيل المياه لنهاية الترعة بعد إزالة ورفع المخلفات تحت إشراف المهندس ياسر عبد الرحيم وكيل وزارة الرى بأسيوط ، لافتاً إلى ضرورة رفع الوعى والتثقيف لدى المواطنين بعدم إلقاء المخلفات والقمامة فى الترع والمصارف والمجارى المائية بالتنسيق بين الجمعيات الزراعية والوحدات المحلية القروية والجمعيات الأهلية، موضحا أهمية المشاركة المجتمعية من المؤسسات والهيئات والجمعيات الأهلية فى رفع الوعى والتثقيف لدى المواطنين بعدم إلقاء المخلفات والقمامة فى الترع والمصارف والمجارى المائية حفاظاً على المياه التى يستفيد منها الجميع.



حملات تطهيرالترع

المخلفات الناتجة عن تطهير الترع

مخلفات تطهير الترع



حملات تطهير ترعة السنط بأبنوب



حملات تطهير ترعة السنط

رفع مخلفات تطهير ترعة السنط بأبنوب