اليوم السابع
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السبت، 22 مايو 2021 10:28 م
خالد صلاح
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حريق بمنزل يُسفر عن مصرع فتاة بأسوان

السبت، 22 مايو 2021 09:42 م
حريق بمنزل يُسفر عن مصرع فتاة بأسوان مطافى - أرشيفية
أسوان - صلاح المسن

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لقيت فتاة مصرعها جراء احتراق منزل بكوم أمبو بمحافظة أسوان، حيث تفحمت الجثة بعد اشتعال النيران فى منزل بقرية سبيل العرب واحتراق المنزل.
 
وكان بلاغا وصل إلى وحدة الحماية المدنية  يفيد بإشعال النيران فى منزل بقرية سبيل العرب  التابعة لمركز كوم أمبو وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق، وتم السيطرة على الحريق وتمت محاصرته وإخماده، وبالفحص تبين العثور على جثة متفحمة لفتاة عمرها 20 سنة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة  المختصة التحقيق.
 

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اخبار مصر

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