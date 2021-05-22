حبس عاطل وزوجين بتهمة التحريض والشروع فى خطف طفلة لاستغلالها فى التسول

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، بحبس عاطل وزوجين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهام الأول بمحاولة خطف طفلة، والزوجين بتحريضه على خطف الطفلة في الوراق، لاستغلالها في أعمال التسول.

تلقى قسم شرطة الوراق، بلاغا من عامل، أفاد فيه أنه تمكن بمساعدة الأهالى من ضبط أحد الأشخاص أثناء شروعه فـي خطف ابنته البالغة من العمر 4 سنوات، من مدخل العقار سكنهما حال صعودها رفقة والدتها.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط مرتكب الواقعة، وبمواجهته اعترف بمحاولة خطف الطفلة، لصالح (عاطل ، وزوجته "لها معلومات جنائية"، مقيمان بدائرة القسم، وأنه تحصل منهما على مبلغ مالى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بتحريض المتهم المضبوط على خطف أحد الأطفال بقصد استغلاله فـى أعمال التسول، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.