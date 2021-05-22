اليوم السابع
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حبس عاطلين بتهمة ترويج العملة خارج السوق المصرفى فى الساحل 4 أپام

السبت، 22 مايو 2021 02:12 م
حبس عاطلين بتهمة ترويج العملة خارج السوق المصرفى فى الساحل 4 أپام نقد أجنبي_ارشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة الساحل بحبس عاطلين لاتهامهما بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية أمرت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا يفيد أنه أثناء تواجد قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ والمعينة خدمة أحد الكمائن بدائرة قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة، تمكنوا من ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بالإسكندرية) حال استقلالهما إحدى السيارات الأجرة، وبحوزتهما (مبالغ مالية عملات أجنبية).

 

وبمواجهتهما اعترفا بتحصلهما على المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما من أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة الموسكي بالقاهرة، مقابل مبلغ مالي بقصد الإتجار به خارج السوق المصرفي بنطاق دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


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