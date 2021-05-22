تنفيذ مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحى بتكلفة 18 مليار جنيه بمحافظة الجيزة

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن المحافظة كانت لها نصيب كبير فى قاطرة التنمية التى تشهدها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث تم ضخ اعتمادات مالية كبيرة لتطوير البنية التحتية والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتى شهدت دعمًا ومتابعة يومية من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لنسب تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة لما لها من أهمية حيوية.

وأشار محافظ الجيزة، فى بيان اليوم، إلى أنه من خلال التعاون مع كافة أجهزة الدولة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تم تنفيذ مشروعات لتحسين جودة الخدمات المقدمة فى قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى بتكلفة إجمالية بلغت 18 مليار جنيه وذلك خلال الثلاث سنوات الماضية حيث تم تنفيذ مشروعات لتوفير مياه شرب نقية بطاقة تزيد عن 600 ألف م3 يوميا بتكلفة 2.6 مليار جنيه وتنفيذ مشروعات إحلال وتجديد لمحطات وشبكات بحوالى 1.6 مليار جنيه بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات معالجة للصرف الصحى بتكلفة بلغت 14 مليار جنيه.

تصريحات المحافظ جاءت خلال تفقده الخطوات الأخيرة لبدء التشغيل التجريبى للمرحلة الثانية من محطة مياه جزيرة الدهب بطاقة إنتاجية 80 ألف م3 / يوم والتى تساهم بشكل كبير فى تحسين الخدمة وحل مشكلات ضعف الضغوطات وانقطاعات المياه التى تعانى منها بعض المناطق داخل مدينة الجيزة.

وأشار راشد، إلى أن التكلفة الإجمالية لتوسعات محطة جزيرة الدهب تبلغ 640 مليون جنيه وبطاقة إنتاجية 160 ألف م3/يوم حيث شملت مراحل تنفيذ المشروع مرحلتين بطاقة 80 ألف م3/يوم لكل منهم وقد تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى، وجارى حاليا بدء التجارب الأولية لتشغيل المحطة بكامل طاقتها نهاية الشهر المقبل.

وأطلع المحافظ على مكونات المشروع الذى تم تنفيذه على مساحة فدان لتنقية 160 ألف م3/يوم من المياه، باستخدام تكنولوجيا " الديناساند " الحديثة والتى توفر مساحة الأرض المطلوبة لتنفيذ المحطات وكذا توفر الطاقة الكهربائية اللازمة للتشغيل لتنتج المحطة بالكامل داخل جزيرة الدهب بطاقة 700 ألف متر مكعب يوميا.

وعقب تفقد المحافظ مراحل التشغيل للمحطة عقد راشد لقاء موسع مع الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بحضور بعض أعضاء مجلس النواب لاستعراض الموقف الحالى للمشروعات الجارى تنفيذها على أرض الجيزة ووضع رؤية مستقبلية يشارك فيها كافة الأجهزة للسعى نحو تنفيذها للوصول إلى حلول جذرية لمشكلات ضعف ضغوطات المياه بالبؤر الساخنة إلى جانب وضع أجندة عمل خلال المرحلة المقبلة لتدعيم كافة المناطق بخدمة الصرف الصحى.

وأكد محافظ الجيزة على تذليل كافة العقبات أمام الأجهزة التنفيذية لسرعة الانتهاء من كافة المشروعات مطالبًا رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بإعداد تقرير يتضمن كافة الاحتياجات المطلوبة والمعوقات التى تواجه المشروعات المدرجة والمستقبلية للسعى نحو تنفيذها.

ولفت إلى أن المحافظة تعطى أولوية للانتهاء من المشروعات المتعثرة وخاصة فى قطاع الصرف الصحى فقد تم الانتهاء من العديد من المشروعات المتعثرة بمراكز المحافظة وإدخالها الخدمة والتى شملت محطات الصرف بمراكز العياط والصف وأطفيح ومحطة معالجة أبو رجوان بمركز البدرشين وجارى الانتهاء خلال فترة وجيزة من إدخال خدمة الصرف الصحى بمركز الواحات البحرية والمشاريع المتعثرة بمدينة الحوامدية ومراكز أبو النمرس والبدرشين فى خلال 6 أشهر والتى تم ضخ اعتمادات ماليه فيها ولم يتم الاستفادة منها حتى الأن ودعم الخدمة بالمناطق التى تم رصد احتياجها لذلك، موجهًا بضرورة الانتهاء من محطتى مياه منشأة القناطر وأوسيم لما لهم من أهمية كبيرة فى حل مشكلة الانقطاعات بشمال الجيزة فى زيادة كميات المياه المنتجة.

وأشاد محافظ الجيزة بمبادرة حياة كريمة لتطوير 42 قرية بمراكز الصف وأطفيح بتكلفة تصل إلى " 8 مليارات جنيه" بما يحقق التنمية المستدامة لمواطنى تلك القرى موجهًا الشكر لكافة أجهزة الدولة المشاركة فيها كما وجه محافظ الجيزة الشكر للسيد الدكتور وزير الإسكان وللجهاز التنفيذى وشركة مياه الشرب والصرف الصحى وكذا أعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية على التعاون المثمر للحاق بركب التنمية التى تحققها الدولة للنهوض بكافة الجوانب المعيشية للمواطنين.

ومن جانبه قال المهندس حسن الفار رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه سيتم الانتهاء من كافة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى الجارى تنفيذها فى خلال عام موضحًا بأن المشروعات التى تم تنفيذها خلال الفترة من عام 2018 وحتى عام 2021 ساهمت فى رفع الطافة الانتاجية للمياه إلى 2.8 مليار متر مكعب لخدمة حوالى 10 مليون نسمة وهو ما انعكس على تحسن ضغوطات المياه بالعديد من القطاعات التى كانت مصدرًا للشكاوى المتكررة للمواطنين على مدار سنوات، لافتًا أن المشروعات شملت محطات مياه الشرب بأطفيح والصف والقيراطين بأوسيم بطافة 60 ألف م3 لكلًا منهم ومحطة مياه العياط بطاقة 51 ألف م3 ومحطة مياة الحوامدية بطاقة 70 ألف م3 ومحطة مياه جزيرة الدهب بطاقة 160 ألف م3 وتطوير محطة مياه إمبابة لتصل طاقتها الإنتاجية إلى 100 ألف م3 ومحطة مياه منشأة القناطر بطاقة 40 ألف م 3.

وأضاف المهندس منصور بدوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، أنه خلال شهر سوف يتم حل مشكلات ضعف وانقطاعات المياه ببعض مناطق حى بولاق الدكرور وذلك عقب الانتهاء من تنفيذ بعض المشروعات وإحلال وتجديد بعض الشبكات المتهالكة وإضافة خطوط جديدة والتى ستساهم فى تحسين مستوى الخدمة مؤكدًا على التنسيق والتعاون مع الجهاز التنفيذى للبدء فى تنفيذ المرحلة الثانية من محطة مياه أوسيم والتى ستوفر 60 ألف م3 / يوميا مما سيساهم بشكل ملحوظ بتحسين الضغوطات بمناطق شمال الجيزة.

حضر اللقاء إبراهيم الشهابى نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام ورئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى وعدد من أعضاء مجلس النواب عن دوائر الدقى وبولاق الدكرور والعمرانية والقيادات التنفيذية بالمحافظة.