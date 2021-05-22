تفاصيل تطوير الطريق الصحراوى الغربى بالمنيا بـ26 مليار جنيه × 12 معلومة

يقدم "اليوم السابع" 12 معلومة عن تطوير الطريق الصحراوى الغربى بمحافظة المنيا، للتعرف على أهمية تطوير الطريق ومساهمته فى أحداث التنمية بالمحافظة، والذى سيتم افتتاحه قريبا .
1- المرحلة الأولى من تطوير طريق الصعيد الصحراوى الغربى تشمل المسافة من القاهرة إلى المنيا بطول 230 كم .
2- شملت لمرحلة الأولى تطوير وتوسعة الطريق ليصبح 3 حارات فى كل اتجاه بعرض رصف 12 متراً.
3- إنشاء طريق أسفلتى للشاحنات يضم 3 حارات فى اتجاه أسيوط بعرض رصف 11 متراً.
4- طريق خرسانى يضم حارتين فى اتجاه القاهرة بعرض رصف 9 أمتار لتحمل الشاحنات الثقيلة القادمة من المحاجر والصعيد إلى القاهرة.
5- إنشاء 21 عملاً صناعياً بواقع 5 كبارى و16 نفقا.
6- الطريق سيكون جزءاً من محور القاهرة/ كيب تاون، وسيكون محورا حرا للمساهمة فى تسهيل حركة التجارة بين محافظات الصعيد.
7- يدخل المشروع ضمن مجموعة الطرق التى سيتم تنفيذ مشروع أنظمة النقل الذكية على الطرق ITS بها للحد من مخاطر حوادث السيارات وتوفير الحماية والسلامة للركاب المسافرين.
8- يدخل المشروع ضمن المشروع القومى للطرق الذى يبلغ إجمالى أطواله 7 آلاف كم بتكلفة تقديرية 175 مليار جنيه والذى بدأ تنفيذه منذ عام 2014.
9- إنهاء تطوير طريق الصعيد الصحراوى الغربى وامتداده حتى ارقين بطول 1155 كم بتكلفة 26 مليار جنيه.
10- جار العمل فى المرحلة الأولى فى المسافة من التقاطع مع طريق الفيوم حتى المنيا بطول 230 كم، والتى قاربت على الانتهاء.
11- المرحلة الثانية الجارى العمل بها فى المسافة من المنيا حتى محور ديروط بطول 52 كم، والمسافة من السباعية - إدفو - أسوان – توشكى / أرقين بطول 442 كم.
12- المرحلة الثالثة فى المسافة من محور ديروط مروراً بأسيوط وسوهاج وحتى قنا بطول 246 كم، وكذلك المسافة من قنا مروراً بالأقصر حتى السباعية بطول 185 كم.
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