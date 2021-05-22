"تعليم السويس" ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال امتحانات الشهادة الإعدادية

السويس- سيد نون

اجتمع محمود الفولى مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس، اليوم السبت، بقيادات المديرية ومديريات الإدارات التعليمية الثلاثة، بمكتبه، بمبنى ديوان عام المديرية.

حضر الاجتماع ياسر عمارة وكيل المديرية ومديرى عموم الشؤون المالية والإدارية والشؤون التنفيذية والتعليم العام ومديرى الإدارات التعليمية والإدارات النوعية من الأمن والشئون القانونية والتدريب والمتابعة وكذلك السادة مديرى التعليم الثانوى والتعليم الإعدادى والتعليم الابتدائى.

وناقش الاجتماع كافة الأمور المتعلقة بتنظيم العملية الامتحانية وسير لجانها وكذلك تأكيد السيد مدير المديرية على تفعيل خطط المتابعات الدورية لكافة الإدارات التعليمية والنوعية لمتابعة مدى جاهزية مدارس التعليم الثانوى والإعدادى لاستقبال الشهادات العامة.

ومن ناحية أخرى فقد تم التأكيد على الأخذ بكافة الإجراءات الاحترازية المشددة وتأمين سلامة أبنائنا طلاب وطالبات الشهادات العامة.

كما ناقش وكيل المديرية عددا من الملاحظات التى تم رصدها بمتابعاته مع السيد مدير المديرية خلال الفترة الأخيرة.

كما أوضح مدير الشئون القانونية كيفية التعامل الفنى مع حالات الادعاءات المرضية بما يحفظ حق الزميل المريض فى المقام الأول ويحافظ على حياة وسلامة أبنائنا التلاميذ ويضمن فى الوقت نفسه عدم حدوث خلل فى أعمال الامتحانات.

كما تم التأكيد على توفير أماكن تليق بالسادة الزملاء أثناء عملية التصحيح.