تعرف على مشروعات "حياة كريمة" بالوحدة المحلية بدروة في المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أجرى المهندس سامى سرور رئيس مركز ومدينة أشمون، جولة لمتابعة تنفيذ المشروعات التى تتم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالوحدة المحلية بدروة، حيث تفقد أعمال الحفر التى تتم بالموقع المقترح لإنشاء مجمع المصالح الحكومية عليه والذى سيقام على مساحة 1400م²، كما تابع ما تم إنجازه من خلال أعمال المبادرة بقرى الوحدة ، حيث تم البدء فى إنشاء مدرسة ثانوى بقرية دروة وذلك على مساحة حوالى 2625م² لخدمة العملية التعليمية بالقرية، وجارى استكمال أعمال المبادرة دون أى معوقات .

وفى سياق متصل قام سرور بمتابعه سير وانتظام العمل بالوحدة المحلية بجريس، ووجه بحسن استقبال المواطنين والاستماع إليهم وحل مشاكلهم وتلبية مطالبهم، وشدد على بذل مزيداً من الجهد والعمل المتواصل للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة لأهالى مركز أشمون.

وأكد سرور على المتابعة المستمرة لجميع المشروعات التى يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة بمركز أشمون لتحقيق أقصى استفادة من المبادرة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ورفع مستوى الحياة المعيشية لهم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من خلال الاستمرار فى التدعيم الكامل لمشروعات البنية التحتية بجميع القرى من خلال مبادرة حياة كريمة، مؤكدا ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتذليل كافة العقبات لإنتهاء من تنفيذ مشروعات المبادرة .



مشروعات حياة كريمة بالوحدة المحلية بدروة في المنوفية



مشروعات حياة كريمة بالوحدة المحلية بدروة في المنوفية