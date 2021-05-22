تعرف على تحاليل أمراض المناعة الذاتية وأهميتها

كتبت فاطمة خليل

تقيس اختبارات أمراض المناعة الذاتية كمية بعض الأجسام المضادة في الدم، حيث يصنع جسمك أجسامًا مضادة لمهاجمة وتدمير مواد مثل البكتيريا والفيروسات ولكن في أمراض المناعة الذاتية، تهاجم الأجسام المضادة أنسجة الجسم وتدمرها هذا يمكن أن يؤدي إلى أمراض مثل التهاب المفاصل الروماتويدي وتصلب الجلد والذئبة ؤثر هذه المشاكل الصحية على الأنسجة الضامة، مثل الجلد والمفاصل والأوعية الدموية والأنسجة الأخرى، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على تحاليل أمراض المناعة الذاتية وأهميتها، بحسب موقع " healthlinkbc".

قد تشمل اختبارات المناعة الذاتية التحاليل التالية: anti-dsDNA، وanti-RNP، وanti-Smith (أو anti-Sm)، وanti-Sjogren's SSA وSSB، وanti-scleroderma ، وanti-Scl-70، وanti-Jo-1، وanti-CCP.

إذا كان لديك العديد من هذه الأجسام المضادة - أو لديك بكميات كبيرة - فقد تكون مصابًا بأمراض المناعة الذاتية.

ربما تكون قد خضعت لاختبار الأجسام المضادة للنواة أو ANA غالبًا ما يتم إجراء هذا الاختبار أولاً للبحث عن الأجسام المضادة التي يمكن أن تسبب مشاكل المناعة الذاتية.

يتم إجراء اختبار عامل الروماتويد أيضًا للبحث عن التهاب المفاصل الروماتويدي.

سينظر طبيبك في عدة أشياء ليقرر ما إذا كان لديك أحد هذه الأمراض، سينظر في الأعراض ونتائج هذه الاختبارات وغيرها.

لماذا يتم إجراء اختبارات أمراض المناعة الذاتية



تساعد هذه الاختبارات طبيبك في معرفة ما إذا كنت مصابًا بأمراض المناعة الذاتية ، مثل:

-التهاب المفصل الروماتويدي.

-الذئبة.

-متلازمة سجوجرن.

-تصلب الجلد.

-التهاب العضلات.

قد يرغب طبيبك في إجراء هذه الاختبارات إذا كنت تعاني من أعراض مثل آلام المفاصل وآلام العضلات والحمى.

سيستخدم طبيبك هذه الاختبارات والأعراض الخاصة بك لمعرفة ما إذا كانت لديك مشكلة صحية.

نتائج اختبارات أمراض المناعة الذاتية



تقيس اختبارات أمراض المناعة الذاتية كمية بعض الأجسام المضادة في الدم.

تعني النتيجة الطبيعية (السلبية) أنه لم يتم العثور على الأجسام المضادة لهذه الحالات. تعني النتيجة غير الطبيعية (الإيجابية) أنه تم العثور على واحد أو أكثر من هذه الأجسام المضادة.

لن يستخدم طبيبك الاختبارات وحدها لتشخيص الحالة بعض الأشخاص المصابين بأمراض المناعة الذاتية لديهم نتائج اختبار طبيعية لذا فإن أعراضك وتاريخك الطبي وتاريخ عائلتك الطبي مهمة أيضًا.

يمكن أيضًا إجراء بعض هذه الاختبارات لمراقبة حالة ما بعد تشخيص الإصابة بأحد أمراض المناعة الذاتية.