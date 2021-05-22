تطعيم 100 ألف مشرف على امتحانات الثانوية بلقاح كورونا الأسبوع المقبل

كتب محمد شرقاوى

قالت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، إنه سيجرى تلقيح 100 ألف من المشرفين على امتحانات الثانوية العامة بدءا من الأسبوع المقبل، وكذلك كافة العاملين بالجامعات المصرية، معقبة: "قبل بداية شهر يونيو هنكون أدينا اللقاح لـ100% من المدرسين، وهدفنا رجوع الطلبة المدارس فى سبتمر المقبل".



وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب عبر برنامجه "الحكاية"، المذاع على قناة أم بى سى مصر: "الوزارة لديها استراتيجية فى لقاح كورونا بالجمهورية، وتم البدء فى اللقاح للأطقم الطبية، وتخصيص 400 مركز منتشرة لتطعيم كبار السن والأمراض المزمنة، وبعد ذلك هناك فرق لتطعيم القطاعات الاقتصادية، وجرى الانتهاء من جنوب سيناء والبحر الأحمر".



وتابعت: "نبدأ لقاحات فى قطاع السياحة بالقاهرة والساحل الشمالى الفترة المقبلة، وجرى الانتهاء من مراكز بمناطق الصناعة والشرطات العملاقة أخدنا فيه شوط كبير جدا، وتم البدء فى تطعيم نزلاء السجون والاتفاق مع وزير الداخلية لتطعيم النزلاء، بالإضافة إلى تطعيم معظم دور المسنين، وتطعيم قطاعات كبيرة جدا من أهلنا وجميع مرضى الفشل الكلوى، ومرضى الأورام، وآلاف من الفرق المتحركة التى تقوم بتلقيح القطاعات فى الجمهورية.



وأوضحت: "مصر أعطت مساعدات لـ22 دولة إفريقية، وفى أى وقت نرسل لليبيا ولبنان وجنوب السودان والكونغو وللعراق واليمن، ومصر دائما على هبة الاستعداد لأى أمر يصل من القيادة السياسية يتم تنفيذه فورا ومصر حاليا دولة عملاقة، وتغيرت، ورئيس المنظمة أشاد بما تقوم به مصر للدول، ومصر لم تعد دولة صغيرة، وعلى أتم الاستعداد لتلبية أى احتياجات للمنطقة".

وأشارت: "كل اللقاحات التى تم تسجيلها بمنظمة الصحة العالمية بسبب التأكد من الفاعلية والكفاءة، وجرى تسجيل اللقاح الصينى وأسترازينيكا جرعتين فقط وتحدث مناعة لدى المتعاطى للقاح، وارد لكل اللقاحات تكون هناك جرعة ثالثة، ومعتقدش يكون السنة دى ولكن سيتم عن طريق دراسة فى العام المقبل".