بدء عمل جسات محطة المياه بقرية القرامنة ببنى سويف ضمن مبادرة حياة كريمة

بنى سويف هانى فتحى

أكد هانى الجويلى، رئيس مدينة ببا جنوب محافظة بنى سويف، استمرار العمل فى مشروعات مبادرة حياة كريمة بمركز ببا ضمن المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة على مستوى الجمهورية والتى تشمل 66 قرية بمحافظة بنى سويف.

وأضاف هانى الجويلى لـ"اليوم السابع"، أنه تم بدء عمل جسات محطة المياه بقرية القرامنة ومجمع خدمات قرية سدس، وإجراء معاينة لمركز شباب قمبش ومنيل موسى ورفع كفاءة المبنى الإدارى والملعب ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة.

وتابع هانى الجويلى، أنه تم تركيب ماتور لبيارة تخفيض منسوب المياه الجوفية بقرية طوة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية، علاوة على تطهير مصرف دموشيا قبالة قرية قمبش من الحشائش وورد النيل والمخلفات.











