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بايدن: الدولة المصرية قامت بدور جدير لوقف إطلاق النار فى غزة

السبت، 22 مايو 2021 12:43 ص
بايدن: الدولة المصرية قامت بدور جدير لوقف إطلاق النار فى غزة بايدن
ريم عبد الحميد

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الدولة المصرية بدور جدير في ملف وقف إطلاق النار بقطاع غزة، مؤكداً أنه تحدث مع الرئيس عبدالفتاح السيسي لوقت طويل، وأن مصر قامت بجهد حسن ومشكور.
 
 

وأضاف بايدن في مؤتمر بالبيت الأبيض منذ قليل إن هناك متطرفين في كلا الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي داعياً إلى وقف المواجهات لنجاح جهود التهدئة.

 

وتابع بايدن: "أخبرت الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأننا سنقدم الدعم في الضفة الغربية وأخبرت الإسرائيليين بضرورة وقف الاشتباكات في القدس"، مشيراً إلى الحاجة الماسة للتواصل لتحقيق حل الدولتين.

 

وعن خطة إدارته لقطاع غزة ، قال الرئيس الأمريكي: سأعمل على إعادة إعمار غزة دون السماح لحماس بأن تعيد بناء ترسانتها العسكرية.

 

من جهة آخري، قال بايدن إن الشرق الأوسط لن يشهد سلام حقيقي ما لم تعترف المنطقة صراحة بحق إسرائيل في الوجود، مؤكداً في مؤتمر صحفي منذ قليل أن الإدارة الأمريكية ستعمل علي إعادة إعمار غزة وتقديم الدعم في الضفة الغربية.

 

وأضاف إنه لا يوجد أي تغيير فيما يتعلق بالتزام واشطن بأمن إسرائيل، وتابع : لا يوجد تحول في إلتزامنا بأمن إسرائيل علي الإطلاق.. والحزب الديمقراطي لا يزال يؤيد إسرائيل.


بايدن

البيت الابيض

الضفة الغربية

القدس

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