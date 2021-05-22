النيابة تطلب التحريات وتفريغ الكاميرات فى واقعة التحرش بطفلة الطالبية

كتب أحمد الجعفرى

بدأت النيابة العامة فى جنوب الجيزة التحقيق فى واقعة اتهام رجل بالتحرش بطفلة فى منطقة الطالبية بالجيزة، حيث طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروف وملابسات الجريمة، وطلبت نتيجة تفريغ الكاميرات.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهم من سكان عقار مجارو للعقار الذى شهد واقعة التحرش، وأنه ظل يطارد الطفلة، مستغلًا صغر سنها وعدم قدرتها على مقاومته، بعدها اصطحبها لعقار سكنى وتحرش بها فى الطابق الأول، إلا أن كاميرات المراقبة صورت الجريمة، قبل نشرها على مواقع التواصل الاجتماعى.

وتستمع النيابة العامة لأقوال أسرة الطفلة الضحية ومن بينهم والدها، والذى اتهم العامل بالتحرش بابنته بعد استداجها خلال صعودها للمنزل.

ويجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات في واقعة اتهام عامل بالتحرش بطفلة داخل عقار في منطقة الطالبية، حيث استدرجها للتحرش بها، وتم ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا من والد طفلة، اتهم فيه عامل بالتحرش بابنته، وذكر أن المتهم استدرج الطفلة خلال صعودها لشقتها بالعقار للتحرش بها.

وقدم والد الطفلة فيديو من كاميرات المراقبة التي رصدت المتهم خلال تسلله للعقار، لاستدراج الطفلة والتحرش بها، وحرر محضر بالواقعة، وتم ضبط المتهم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.