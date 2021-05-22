اليوم السابع
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النيابة تتلو أمر إحالة الإرهابى بهاء كشك المرحل مع هشام عشماوى من ليبيا

السبت، 22 مايو 2021 12:20 م
النيابة تتلو أمر إحالة الإرهابى بهاء كشك المرحل مع هشام عشماوى من ليبيا المستشار محمد السعيد الشربينى ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس ـ تصوير خالد كامل

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بدأت منذ قليل الدائرة الخامسة إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى والمنعقدة بطره، نظر أولى جلسات محاكمة 3 متهمين من بينهم الإرهابى بهاء كشك الذراع اليمنى لهشام العشماوى والمرحل معه من ليبيا، لاتهامهم بتولى قيادة جماعة المرابطين الإرهابية.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، والدكتور على عمارة وسعد الدين سرحان وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى.

وخلال الجلسة تلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين، وطالب ممثل النيابة بتطبيق نصوص مواد أمر الإحالة على المتهمين.

ووجه للمتهمين العديد من التهم منها ارتكاب جرمية تمويل جماعة إرهابية بان أمدوها بأسلحة وذخائر ومفرقعات، وبصفتهم مصريين ألتحقوا بجماعة مسلحة خارج البلاد للتدريب وتعلم الفنون والأساليب القتالية، ومن ضمن الإرهابيين المتورطين فى تكوين خلية المرابطين الإرهابية المتوفيين هشام عشماوى وعمر رفاعى سرور وعماد الدين عبد الحميد.


هشام عشماوى

خليه المرابطين

الجنايات

اخبار مصريه

اخبار عاجله

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