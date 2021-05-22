اليوم السابع
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القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع كلية الهندسة جامعة عين شمس

السبت، 22 مايو 2021 04:59 م
القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع كلية الهندسة جامعة عين شمس القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع كلية الهندسة جامعة عين شمس
كتب زكى القاضى

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استمرارًا لحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المنظومة التعليمية بالجامعات المصرية، وتبادل الخبرات العلمية وتحقيق أقصى درجات التعاون المثمر فى شتى المجالات تم توقيع بروتوكول تعاون بين كلية الهندسة جامعة عين شمس والهيئة الهندسية للقوات المسلحة للاستفادة من خبراتها العملية والتطبيقية فى تنفيذ المشروعات باعتبارها بيت خبرة في العديد من المجالات والتخصصات الهندسية , وذلك بحضور اللواء أركان حرب إيهاب محمـد الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والأستاذ الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

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ويتضمن البروتوكول تدريب طلاب كلية الهندسة بجامعة عين شمس فى مواقع تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التابعة للهيئة الهندسية والاستفادة من الخبرات فى تنسيق التعاون للوصول لتلك الأهداف حيث تعمل الهيئة وفق رؤية علمية وتطبق أحدث التقنيات العالمية فى مشروعاتها.

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الى جانب تدريب أفراد الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على التقنيات الحديثة فى المجالات الهندسية المختلفة التى تتصل بنطاق عمل الهيئة من خلال دورات تدريبية مركزة فى مجال الدعم الفنى والاستشارات الهندسية، وكذلك التصميم الإنشائى والدراسات الكهروميكانيكية، بالإضافة إلى تحديد الانشطة التدريبية والملكية الفكرية.

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يأتى ذلك من منطلق حرص القوات المسلحة لتعزيز أفاق التعاون المشترك فى آليات العملية التعليمية والبحثية الشاملة بما ينعكس آثاره على الارتقاء بخطة التنمية الشاملة بمصر ويدعم أجهزة الدولة المختلفة فى تنفيذها.

 


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كليه الهندسة

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