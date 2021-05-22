الداخلية تضبط 900 قضية إتجار في المواد المخدرة خلال أسبوع

كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو ضيف

قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بشن عدة حملات خلال أسبوع، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط (902) قضية إتجار فى المواد المخدرة، وضبط خلالها (982) متهما، وبحوزة المتهمين كمية من نبات الحشيش المخدر، وزنت (112٫570 كيلو جرام)، وكمية من مخدر البانجو، وزنت (88٫509 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين، وزنت (20٫704 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الأفيون، وزنت (230 جرام)، وكمية من مخدر الأستروكس، وزنت (14٫495 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الفودو، وزنت (3,814 كيلو جرام)، و(62303) قرص مخدر مختلف الأنواع.

كما قامت الحملات بشن حملة امنية في مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك، أسفرت الجهود عن ضبط 4قضايا بإجمالي 4 متهمين، بمضبوطات بلغت (225 كيلو جرام).