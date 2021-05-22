الحكومة تستهدف تبطين ترع بطول 7 آلاف كيلو بـ17.5 مليار جنيه العام المقبل

كتب ـ هشام عبد الجليل

وضعت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021/2022 ضمن أهدافها الانتهاء من المشروع القومى لتبطين الترع، والذى يهدف إلى تبطين وتأهيل نحو 7000 كيلو متر بتكلفة كلية تبلغ نحو 17.5 مليار جنيه، على مدار العامين الماليين 20/2021 و21/2022.

ويحمل هذا المشروع القومى العديد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فعلى الصعيد الاقتصادى هو يهدف إلى توفير فرص العمل وتوفير أراضى زراعية مكتسبة، وعلى الصعيد الاجتماعى فهو يهدف إلى ترسيخ العدالة فى توزيع المياه، أما الهدف البيئة وهو الأهم فإن المشروع يهدف إلى توفير 5 مليارات متر مكعب من المياه سنويا.

وكانت وزارة الموارد المائية والرى قد انتهت من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 1692 كيلومترا فى 20 محافظة من محافظات الجمهورية، فى إطار تكليفات الحكومة بتنفيذ المشروع القومى لتبطين الترع، وأوضح المهندس محمود السعدى مستشار وزير الرى لمشروع تبطين الترع، لـ"اليوم السابع" أنه تم تدبير اعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل إلى 7790 كيلومترا، ضمن أعمال المرحلة الأولى التى ستنتهى بحلول منتصف عام 2022 بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ 18 مليار جنيه.